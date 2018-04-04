救觀光大小眼 南投業者反彈

繼花蓮縣之後，交通部「振興觀光」下一波將搶救南部縣市，引發南投縣觀光旅宿業者反彈。圖為陸客不來、國旅人數下降，日月潭遊艇靠岸等嘸人。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

交通部「振興觀光」，繼花蓮縣之後，下一波將搶救南部縣市，引發南投縣觀光旅宿業者反彈。業者指出，國旅市場全面萎縮，中央應通盤考量台灣觀光發展，如政府認為「搶救」有效，應擴及全國，而非只是特定縣市！

憂排擠效應 需通盤考量

台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田指出，近年來，台灣整體觀光景氣不佳，已是全面性問題，若因補助國旅案，振興南部縣市也是一件好事，但會不會造成其他縣市業者受到影響，因而業績下降，屆時要再繼續搶救其他縣市嗎？這是相關單位必須嚴肅探討的重要議題。

應全面補助 非特定縣市

再者，台灣觀光產業是一體的，應該有全方位戰略目標，及永續發展的觀光政策，不能病急亂投醫，毫無章法！若推出補助方案，可以振興旅遊市場，那就應該全方位補助，帶動台灣整體觀光發展，而不是選擇特定城市。

蔡姓旅宿業者也指出，現在旅遊市場面臨的問題，在於景氣不好，民眾消費力減弱，且國外團減少，形成僧多粥少窘況、同業間削價競爭局面，目前台灣各縣市都苦哈哈，對外國人的補助款，應用於補助台灣的民眾。

建議發行觀光消費券

因此，建議由政府編列預算，讓民眾出門度假，而非只有公務人員才享有補助；因為觀光業是景氣指標，觀光業如果興盛，也會帶動各行各業好起來！

陳姓飯店業者表示，陸客銳減，加上國內經濟不佳、年金改革影響，全台觀光產業都面臨衝擊，國人消費力遽減；建議政府發行短期觀光消費券，促進國民的觀光消費能力，增加市場動能。

(中國時報)

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