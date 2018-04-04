若無人登記 吳育仁願出征

前立委吳育仁。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

國民黨嘉義縣黨部3日正式公告縣長人選提名辦法，意謂國民黨黨內初選作業已起跑，身兼縣黨部主委的縣議員王啟澧呼籲有志之士來登記，超過2人先協調再辦初選。日前曾表態要替黨一戰的前立委吳育仁態度已趨於保守，要不要去領表登記，他還要再思考評估。

領表與否 吳仍在評估

年底五合一選舉，民進黨已於3月提名翁章梁選縣長，嘉義縣長年被視為國民黨艱困選區，儘管有多人被點名選百里侯，卻始終苦無人選願意上場，昨在黨部公告縣長提名辦法前，吳育仁一早在臉書PO文，指他雖有強烈意願參與初選，因女兒剛出生等家庭因素，近日會繼續走訪基層，多聽取各界意見再做決定。

吳育仁說，他願意接受黨的徵召，只是要進入徵召程序的前提是無人登記初選，到底有沒有人要登記，還要再觀察，至於他自己會不會領表登記？「我需要再思考」。

王啟澧說，基層黨員很希望國民黨的縣長候選人能盡快確定，才能整合泛藍力量，改變嘉義縣民進黨17年來長期執政，現已預定4月9日、10日2天領表登記，有意願參選的同志，需遵守初選遊戲規則進行登記，過程一定公平公開公正。

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至於人選產生方式，王啟澧指要看登記人，以及通過資格審查的參選人數多寡，若有2人以上完成登記作業，先進行協調，若協調不成再辦初選，至於是否要辦政見發表會，或協調如何進行等，會盡快確認，希望最後人選能在月底前產生，以帶動黨務系統全面進入作戰狀態。

(中國時報)

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