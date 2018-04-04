基隆看童話劇偶 台北品茗樂飄揚

2018年04月04日 04:10 中國時報 張穎齊 、 林縉明 、 吳堂靖 ╱綜合報導 ╱綜合報導

青春花語樂飄揚活動，邀請眾多樂團輪番演出。（北市觀傳局提供）

清明連假來到，「基隆童話藝術節」4日登場，基隆港區周邊已處處可見小丑魚、胡桃鉗、小紅報與大野狼等10隻大型劇偶，市長林右昌也在3日於海洋廣場出席「搶先看」活動，並表示要將基隆打造成「童話藝術城」，且從4月3日至8日共6天，基隆市將推行「無車日」，全市公車都免費，邀請民眾利用清明連假搭乘大眾運輸工具來基隆玩透透。

「好大隻！好可愛喔！」仙洞國小的小朋友於活動現場，看見「超大型」的劇偶嘖嘖稱奇，並與扮演成虎克船長與小飛俠的工作人員開心玩耍，而林右昌與陽明海運文化基金會董事長史美琦也一起為劇偶洗泡泡澡，宣示迎接「2018基隆童話藝術節」。

北市觀光傳播局7日將在師大公園舉辦「青春花語樂飄揚」活動，邀請年輕樂團渣泥ZANI、粗大Band、師大黑鳶 Milvus以及Simon等饒舌歌手街頭開唱，邀請民眾聆聽好音樂，參與活動還有機會獲得電影票等好禮，歡迎大朋友小朋友一起共襄盛舉。

北市工務局大地處結合水土保持教育與休閒農業發展，於貓空地區田寮橋水土保持茶園設置木棧道與自導式解說牌，沿途可欣賞茶樹美景，還能前往茶園品嘗鐵觀音茶，適合連假全家出遊；另外，內湖汙水處理廠上方運動公園觀景平台，白天適合近距離欣賞飛機起降，是北市拍照打卡新熱點。

貓空地區以種植茶葉聞名，市府大地處為推廣農村輕旅行，打造田寮橋水土保持茶園，沿著步道健行，山岳環繞與清香宜人茶梯田映入眼簾，吸引不少攝影愛好者聚集，堪稱貓空最美茶園。

(中國時報)