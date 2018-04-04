樂托邦音樂季 6日埔心牧場登場

2018年04月04日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

Looptopia Music Festival樂托邦國際音樂季是國內首創的大型戶外電音活動品牌，同時也是亞洲電音界的最大盛典，去年首次舉辦就吸引近3萬人次前往，廣受樂迷好評，今年將在6、7日於楊梅埔心牧場登場，歡迎樂迷前往朝聖。

主辦單位表示，樂托邦國際音樂季登台DJ陣容都是國際級大咖，加上跨國團隊設計的3大前衛舞台，結合裝置藝術、互動設計、露營、烤肉、小木屋及沐浴等設備完善的場地，讓台灣的電音迷能親身體驗像在國外的戶外電音活動一樣，在大自然的環境下，跟好友一起放鬆享受電音。

耗資上億打造的Looptopia音樂季，去年有3成是外國人來台朝聖，為台灣帶來上億的觀光財，不僅如此外國樂迷還帶著自家國旗在活動現場揮舞，成為外交新活動，今年這場地表最狂音樂季為期2天，共3大舞台，一次網羅國際各大音樂季壓軸主秀，以及50組國內外重量級知名DJ，1票就能聽遍十多種電音曲風。

現場能欣賞DJ表演與聆聽好聽的音樂，周邊市集也很有看頭，共12國異國美食，將近30家的排隊名店餐廳與美味餐車，讓粉絲們可以在大自然中輕鬆健康地享用美食。

此外LOOPTOPIA 樂托邦活動現場還設有悠遊卡攤位，場內回收5個空瓶至「悠遊環保站」即可兌換1個悠遊卡特製環保袋的活動，邀請樂迷一同響應環保。

(中國時報)