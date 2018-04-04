台東新廚餘廠 異味少不擾鄰

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中國時報
／台東報導

台東舊有廚餘堆肥廠設備老舊，每天僅能處理15公噸廚餘，而且頻傳惡臭，附近居民苦不堪言；台東縣政府新建「廚餘回收再利用中心」，每天可處理28公噸廚餘，並將廚餘轉化成有機肥料，台東垃圾減量又邁進一大步。

設在台東市康樂段，全國首座由公家機關興建的「台東廚餘回收再利用中心」3日舉行動土典禮，由縣長黃健庭主持，議長饒慶鈴、台東市長張國洲等多人與會，就連池上鄉長張堯城，也現身爭取在縱谷設置。

黃健庭表示，設於利家工業區的舊有廚餘堆肥處理廠已有近10年歷史，每天處理15公噸家戶廚餘，但原設備老舊常須維修，且產生的異味影響附近生活品質，常遭民眾抗議，因此縣府斥資3500萬元進行遷建。

他說，新建的廚餘回收再利用中心，每天可處理28公噸廚餘，有效減少台東垃圾量10公噸，預計今年9月試營運後，所生產的肥料將優先提供回饋給康樂里里民使用，未來也可販售得到盈收，縣府不必編列經費來支持營運，達成自立自主的目標。

承建廠商表示，該回收中心具有操作維護簡易、低耗能、占地面積小、有效控異味等特色 ，有效減少垃圾量並將廢棄物轉換為有用資源，充分實踐循環經濟理念。

環保局指出，新建廚餘回收再利用中心透過高溫高效微生物分解系統操作，可以大幅減少廚餘發酵時間及縮短處理流程，並可降低異味，將廚餘轉化成有機肥料及有機土壤改良劑再利用；另廠區規畫空氣汙染防制設備區、有機蔬菜栽種示範區及廠區之綠美化空間等。

(中國時報)

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