桃議員批 預售屋契約合格率太低

2018年04月04日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

不少預售屋藏契約陷阱，多位議員直指房價高漲，民眾花了畢生積蓄買房，卻因建商違規造成消費者吃悶虧，前年抽查合格率掛零、去年只有5％合格，斥地政局太被動，要求師法台北市繪製建案地圖、公布建商備查的契約，主動出擊保護消費者。

議員萬美玲說，去年桃園戶數仍持續攀升，戶數增加約1.67萬戶，年輕人購屋因自備款負擔重，常以預售屋為購屋首選，但不動產定型化契約卻常常「魔鬼藏在細節裡」，導致糾紛層出不窮，消費者往往因資訊不對等成弱勢，但地政局前年抽查16處建案全數不合格、去年抽查42個建案僅2個合格，諷「一個局室做不好、另一個局室就忙得不得了」怒斥地政局太被動，害消保官忙著幫消費者跟建商討價還價，要求嚴格把關。

議員舒翠玲也說，消費者苦於買屋資訊管道不夠通暢而吃悶虧，常見訂金超收、施工瑕疵、終止契約、房屋漏水等問題，除了定型化契約，跑單幫、私下簽契約的黑數更是亂象叢生，要求全面稽查。

議員楊朝偉直言，台北市本月公告預售屋管理新制，首創「預售建案契約核備地圖」，不但要預售屋契約納管備查，還主動上網公告核備後的契約，讓民眾可自行上網對照，若發現不一致可向地政局提出檢舉，要求桃園師法，化被動為主動。

地政局長陳錫禎強調42個建案經輔導後都有改正，桃寶網也有好房履歷供民眾查詢，目前要求建商主動提供契約並無法源依據，會再向北市請益。

(中國時報)