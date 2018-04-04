深夜不平靜 6犬獵殺街貓

2018年04月04日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市街頭出現專咬貓咪的「殺手級」大型犬！市議員曾順良3日指出，東區仁和路一隻17歲的大橘家貓，上月25日凌晨在家門口遭6隻大型狗活活咬死，貓主人聽到慘叫聲出面搶救已來不及。曾順良懷疑有人飼養大型犬，並縱狗咬貓，痛批飼主變態，要求動保處究辦。

飼主戴小姐說，她所飼養的大橘貓「Jaly」已陪伴他們17年，由於愛貓凌晨常常偷溜出家門玩耍，多次阻止無效只好放任。沒想到，上月25日凌晨竟被6隻大狗分屍咬死，地點就在仁和路住家門口，過程不到1分鐘。

戴小姐強調，她在當地住了快20年，區域內連1隻流浪狗都沒有，顯然是外地人縱狗咬貓。她曾向市長信箱報案卻未獲回應，後來動保處人員打電話給她，認為有可能是流浪犬咬死的，還說狗咬貓是「物競天擇」後就不了了之，讓她很無奈。

動保人士徐滿惠也表示，她曾前往立德七、八路埋伏，果真在凌晨1點多時，發現4隻成群的大型犬現身搜尋街貓；這些狗的毛色光亮，全都繫項圈，一看即知是家犬，且從頭到尾都沒吠叫，有可能已遭割聲帶。

曾順良認為，這2年來光是台北市就有約1500隻街貓遭人訓練犬隻獵殺，也因極其不人道及沒天良，加上凶手難抓，導致台北市長柯文哲下令市刑大加入偵辦，沒想到純樸的台南也有這種殘忍的事情發生，據東區立德七路、八路的住戶反映，該地區在凌晨1點至4點時，常有人開著白色廂型車載著6隻大型犬前往縱放咬死街貓；有住戶看到從樓上拿BB槍打狗，也有住戶看不過跑到巷道口要堵該男子，卻被逃脫，目前該區域的街貓幾乎快被殺光，動保處應究辦。

動保處長吳名彬則指出，經該處人員初步調查，將會同警方朝縱放家犬咬街貓方向查辦；但因是動物咬動物，依法僅能處罰飼主5萬至20萬元。

(中國時報)