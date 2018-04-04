韓國瑜預告４月９日投入高市長選舉

「不要求有滿漢全席，但至少要有碗滷肉飯。」國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中）3日終於吃到市民請吃的滷肉飯，他說4月9日一定跟市民報告，是否也會遷戶籍到高雄，韓國瑜點頭。他也不忘向陳菊喊話，離開前應發揮影響力，大龍擺尾，提振高雄經濟。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

「不要求有滿漢全席，但至少要有碗滷肉飯。」國民黨高雄市黨部主委韓國瑜3日終於吃到市民請吃的滷肉飯，他說4月9日一定跟市民報告，是否也會遷戶籍到高雄，韓國瑜點頭。他也不忘向陳菊喊話，離開前應發揮影響力，大龍擺尾，提振高雄經濟。

鄭姓市民自掏腰包請韓國瑜到苓雅區武廟路「府城虱目魚」吃滷肉飯，他說，雖然黨中央沒有給高雄滷肉飯，但熱情的市民請他吃，4月9日一定跟市民報告。他還推銷高雄小吃全省有名，歡迎各地鄉親多來高雄品嘗美食。

對於陳菊要接總統祕書長，韓國瑜說，陳菊還剩8個月任期，未能有始有終，畫上完美休止符非常可惜。

韓說，高雄經濟現況是百業蕭條，各行各業怨聲載道，希望能發揮影響力，臨去前來個大龍擺尾，拉抬高雄經濟一把。至於市民對她未能做滿的看法，韓說，議員會在議會反映選民對陳菊接祕書長的心聲。

韓的友人透露，戶籍會遷至勞工人口多的林園區，與勞工站在一起，同甘共苦，吃滷肉飯也別具深意，象徵未來的競選之旅也將從各地的滷肉飯吃起，要用「滷肉飯」對比民進黨「和牛大餐」。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓聞訊則回應，高雄擺脫重工業汙染宿命是從民進黨執政開始，尤其在陳菊市長執政期間致力於產業轉型，市民有目共睹。相信陳菊市長無論在什麼位置，心會永遠繫著她所愛的高雄。

黃還酸了韓國瑜，指明明吃的是肉燥飯卻說成滷肉飯，這樣如何接地氣。

(中國時報)

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