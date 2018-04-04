環團憂砍樹炸山 五酒桶山開發喊卡

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中國時報
／桃園報導

桃市府將斥資1.8億在蘆竹五酒桶山開闢生態公園及15米寬聯絡道路，遭護樹團體強烈反對，斥市府要把美麗的山林開腸破肚，多次陳情抗議，市府3日「喊卡」，將暫緩辦理五酒桶山道路開闢，以生態型步道代替，護樹團體肯定，但仍質疑是「障眼法」，高呼要環評。

蘆竹區長褚春來則感到惋惜，他指出3公尺寬的公園聯外道路長約600公尺，本意是要讓老人、小孩、輪椅族等能輕鬆親近大自然，若仍維持羊腸小徑等同將他們拒於門外，會持續努力溝通、為蘆竹居民爭取。

蘆竹五酒桶山公園開發案2013年經內政部都委會通過，將23.45公頃的保護區變更為20.99公頃的公園及2.46公頃的道路用地，其中15公尺寬的道路用地包含12公尺寬混合車道及3公尺寬水土保持設施，雖然一度將15公尺大道縮減成3公尺寬的步道，但護樹團體仍不領情，強烈反對，斥「砍樹炸山」將嚴重造成生態破壞，要求停止開發。

經工務局檢討後，3日宣布公園設置計畫繼續，但暫緩辦理五酒桶山道路開闢，先以生態型步道、人力施工的方向，重新評估可行性，同時擴大規畫範圍，連同周邊的「營盤古道」等進行全山區生態調查、步道規畫和修復，強調過程會請生態環境保育相關團體參與。

但桃園護樹行動聯盟召集人吳凱琳認為應清楚交代生態步道材質，且桃園樹委會有保密條款、桃園是六都唯一沒《樹保法》的直轄市，未來仍有很大的努力空間。

(中國時報)

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