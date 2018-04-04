全台最大 南美館兩館接棒完工

台南市盼了一甲子的美術館1、2館將陸續於6月底、8月底完工，其中，2館當代館由日本 帛Z建築師設計巨大碎型遮陽屋頂。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南市盼了一甲子的美術館1、2館將陸續於6月底、8月底完工，預計12月開館啟用，屆時將是全台規模最大美術館。其中，2館當代館由日本 帛Z建築師設計巨大碎型遮陽屋頂，680座1米8鋼構物支撐天際，十分壯觀，可望成為台南醒目的藝術地標。

台南市立美術館在2015年11月開工，位於原台南市警察局現址的1館近現代館，目前接近完工，紅色外牆油漆已洗淨，還原典雅米黃色磁磚原始風貌，中庭保留老樹與建物相襯，預計6月底即可移交南美館進行策展前置作業。

原公11停車場成為美術館2館基地，設計18個展覽廳，（土反）茂建築物希望營造公園垂直化，亦即整棟美術館就是一座公園，因此，屋頂以工法極度細膩的碎型遮陽桁架組成，讓人宛如置身樹蔭下，感受陽光從天空灑落。

施工單位強調，（土反）茂大師設計讓人驚豔，但執行艱鉅，一般施工是從1樓往上搭建，南美館則因碎型遮陽屋頂幾乎蓋住建築物，必須從上而下，先做好頂樓的屋頂、V型柱，接著才開始做1樓，施工繁複、工法細膩也講究。

施工單位指出，碎型桁架由日本設計，但日本實際使用是塑膠製造，台灣團隊為符合美術館必須日曬雨淋，從3D規畫到組裝，皆為台南在地廠商研發製造，不僅是建築一大亮點，未來將可攔截80％日照、節省冷氣費。

(中國時報)

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