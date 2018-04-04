清明連假遊港都 好玩逛不完

高雄觀光新亮點「崗山之眼」，斗大日落美景令人陶醉，清明連假期間兒童免費入園。（高市觀光局提供）

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中國時報
／高雄報導

清明連假展開，春遊港都正是好時節！高市祭出一籮筐活動，內門宋江陣系列展演、5大觀光景點兒童免費暢遊、高雄國際動漫節、飛地音樂節、環太平洋烏克音樂節等，盼提振國旅觀光市場。

高市觀光局長曾姿雯表示，4至6日於內門紫竹寺有精彩藝陣及學校表演，及免費導覽暢遊內門景點。7日下午4時夢時代有今年創意宋江陣得獎隊伍演出，8日下午4時鳳山行政中心有《羅漢門之歌》音樂劇，6時內門總舖師辦桌宴。

高雄5個觀光收費景點崗山之眼、寶來花賞溫泉、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館及壽山動物園，推出12歲以下兒童免費好康優惠。4日壽山動物園舉辦「動物童玩嘉年華」有美洲野牛教育推廣活動、兒童寫生著色比賽。

聚集世界百大DJ的飛地音樂節5、6日於大魯閣草衙道登場，與觀光局、高捷公司、高雄客運合推「好玩包」，含高屏澎好玩卡、單日門票、鈴鹿賽道樂園4項遊樂設施搭乘券、雙層巴士搭乘券、太陽能船搭乘券，只要1900元。

高市都發局6、7日在「集盒」舉辦「環太平洋烏克音樂節」，喜歡烏克麗麗的朋友千萬別錯過。另外，兩年一度「高雄動漫節」4至7日於高雄巨蛋登場，今年有吉卜勒等漫畫迷喜愛的作者親臨，及許多珍藏特裝組讓粉絲補全蒐藏遺憾。

(中國時報)

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