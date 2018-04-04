為小事吵架 夫怒砍妻再自殘 潑汽油被警制伏

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中國時報
／台中報導

台中市工學北路3日驚傳夫持刀砍妻自殘事件！罹憂鬱症的65歲宋姓男子，不滿67歲妻打開大門讓屋外消毒水味傳進門，竟憤而持菜刀砍妻左肩2刀，無視妻子血流如注，還進廚房潑汽油，警方及消防人員到場，還砍手腕自殘，警消最後將他制伏送醫，夫妻被送醫後，均無生命危險。

警方調查，宋男多年前中風後，罹患憂鬱症，偶對家人言語爭執，也曾潑汽油威脅要自焚，但從未有傷人紀錄。工學北街排水溝3日上午進行消毒，宋宅是透天厝，他中午要吃東西而將玻璃大門關緊，阻絕消毒水氣味。

宋妻要外出倒垃圾而打開大門，沒想到竟惹怒宋男，他破口大罵「妳是故意的！」，憤而衝到廚房拿出菜刀，不吭聲地朝妻子左肩猛砍2刀，妻子驚嚇來不及閃，左肩血流如注，奪門而出打電話給在家裡樓上的女兒求救，女兒報警。

警方及消防人員到場時，宋男已進廚房潑灑一屋子汽油，手持打火機及菜刀，還當著警消面前，右手持菜刀猛砍自己左手肘數刀，血跡斑斑，救援人員在門口安撫喊話詢問是否有委屈，可協助請里長伯幫忙。

但宋男情緒激動回應說「不用，我血流一流，死掉就算了」，機警的員警發現宋家客廳有桌案祭拜菩薩，苦勸「有心內話，可以跟菩薩講，不要這樣」。

宋男最後才放下菜刀，5、6名警消一擁而上將他制伏、送上擔架送醫。宋妻飽受驚嚇，送醫後已無大礙；宋翁左手臂進行手術醫治，所幸無生命危險，警方正進一步調查釐清案情。

（自殺防治專線0800-788-995）

(中國時報)

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