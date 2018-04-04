賽鴿笭人口凋零 傳統工藝沒落

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣義竹鄉百年傳統「賽鴿笭」，3日上午舉辦開籠儀式，宣告正式「起飛」，不少村民前來共襄盛舉，卻鮮少看見年輕人身影。嘉義縣鴿笭協會理事長林福傳坦言，賽鴿笭人口逐漸減少；國內僅存的鴿笭師傅謝榮哲憂心，鴿笭製作工藝恐將失傳。

林福傳表示，早期農村因娛樂活動少，義竹人運用農餘時間「賽鴿笭」，增添生活樂趣，各庄頭也藉此交流情誼。但現為工商社會，年輕人大多外移至都市工作，幾乎工時長、薪資低，哪有閒情逸致養鴿，他甚至一語道破，恐怕「連養家都沒辦法了，何況是養鴿」，直指目前賽鴿笭面臨的困境。

由於賽鴿笭人口愈來愈少，連帶影響鴿笭需求量大減，製作師傅也一個一個歇業，全台僅剩謝榮哲一人苦撐，他毫不諱言地說「我想傳承，但沒人要學」。他指出鴿笭製作過程繁複，利潤又不高，在台灣已算是夕陽產業，儘管他目前一手包辦所有賽鴿笭的笭，但年收入仍不到30萬元，根本無法維持家計，盼政府單位正視這項即將沒落的功夫。

後鎮村鴿笭會長黃俞欽受父親影響，自17歲起接觸賽鴿笭，至今已有20年經驗。幾乎年年參賽的他發現，年輕人愈來愈少，歸咎其因應是時代不同。像他雖認為傳承民俗競賽很重要，卻心有餘而力不足，還是會希望孩子多讀書，拓展視野，畢竟在鄉下的出路不多。

(中國時報)

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