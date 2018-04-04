掃墓動線不良 一天開202張罰單

2018年04月04日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

今天（4日)就是清明連假，近期陸續有民眾前往陽明山第一公墓掃墓，行經行義路和泉源路交叉口時，卻因道路雙黃線不明顯，導致車輛幾乎得違規跨越雙黃線才能上山，警方上月甚至一天開出202張罰單，北市議員陳建銘痛批「搶錢」，要求市府立刻加強標線辨識，不要故意設陷阱給民眾跳。

陳建銘接獲民眾陳情，指要到陽明山第一公墓需經過行義路和泉源路口，但該處竟畫設雙黃線，導致民眾必須跨越雙黃線才能上山，甚至有警方偷拍舉發，質疑市府根本是在搶錢，埋設陷阱坑民眾。

陳建銘說，據警察局提供資料，3月18日警方一天就在該處開了202件罰單，令人傻眼。現場實地會勘，可看到不少車主未注意標線，直接違規跨越雙黃線上山，渾然不知自己已違規，平均10輛車就有9輛跨越雙黃線，他要求市府即刻檢討改善，以維護民眾權益。

對此，北投分局表示，上月是因受理民眾檢舉，沒有裁量空間，因此到場舉發，交工處調整標線設施後，會進行專案調整，目前了解只有3月18日當天有開單紀錄，將主動通知車主撤銷罰單。

北市交工處設施科長葉志宏則說，由於該處是五叉路口，許多從行義路上山的民眾，可能看不清楚雙黃線標示，未來會將路口淨空，增畫黃網區，並調整雙黃線位置，讓動線單純一點，也會加強標線和標示指引，讓民眾更容易辨識。

(中國時報)