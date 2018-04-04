高醫校友組團 印尼義診

友善列印
中國時報
／高雄報導

兒童節前夕，高雄醫學大學校友3日組成醫療團飛往印尼偏鄉，展開為期6天義診，以人道關懷及精湛醫術為地球村貧病童慶祝佳節，拓展外交展現台灣軟實力。高雄市診所昨也前進高雄榮總醫院、高醫關心溫暖癌症孩童，並給予家屬鼓勵。

醫療團主力成員有高醫泌尿外科教授黃俊雄，及他院心臟外科醫師陳懷民、小兒外科醫師王世憲、神經外科醫師王宏振等，昨早從高雄國際機場出發，轉機到印尼泗水再渡船到摩鹿加群島上安汶，將近一天陸海空長途顛簸，將結合印尼醫護人員近30人，實踐醫者救死扶傷職責。

醫療團長關皚麗是印尼華僑，行前四處募款籌措費用，她42年前來台就讀高醫，畢業後留在母校服務至今，目前擔任世界國際外科醫學會亞洲聯盟主席、台灣神經外科醫學會理事長，長年投注國際醫療，2012年開始組醫療團回饋家鄉。

關皚麗表示，印尼有7000多個島嶼，光是摩鹿加群島就有400多個小島，大多小島是「無醫村」，島上住民一輩子沒看過醫師。前年醫療團在當地首開23檯刀，台灣精湛醫療技術傳頌鄉里，去年手術爆增到101檯。

她回憶，其中1名1歲多水腦症兒，頭部比一般嬰兒大上半個頭，脖子挺不住大頭，導致發展遲緩，但印尼醫師束手無措，幸經她指導施術而康復，去年再度造訪病童已活蹦亂跳，希望今年再見到他可愛模樣。

(中國時報)

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