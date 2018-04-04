興航基隆河空難 判賠家屬1330萬

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中國時報
、彭琳／台北報導

復興航空班機3年前失事墜毀基隆河，造成43人死亡，17人受傷。罹難者之一的「中華閩南文化關懷總會」理事長連行知的3名子女向興航提訴求償。台北地院審理認為，興航未落實安全管理，飛航組員操作發生疏失造成重大災難，連某3名子女都因父親驟逝，精神狀況不佳，判賠1330萬元。全案可上訴。

2015年2月4日，復興航空GE235航班失事墜毀基隆河，飛安會去年6月30日公布最終調查報告，不僅指主因是駕駛溝通不良、關錯發動機的「人為瑕疵」，更分析還有「發動機瑕疵」及「駕駛訓練不足」等一連串失誤造成悲劇。

罹難者連行知的3名子女，不滿興航後續賠償流程還未完成前，卻無預警停飛解散，因此提告求償各1526萬多元、1500萬元、1716萬多元。

北院審酌3人的精神狀況，認為興航雖在去年4月10日解散登記，但為我國具有相當資歷的航空業者，本件事故又因興航未落實安全管理，飛航組員操作發生疏失，造成重大災難，扣除興航給付慰問金20萬元，判賠連某3名子女430萬、450萬不等，合計1330萬元。

此外，立法院昨三讀通過民用航空法部分條文修正案，新增條文規定，民航業者停業前，應提前2個月向民航局申請，故意不申報者，公司負責人處3年以下有期徒刑，或併科2000萬元至2億元的罰金，遏阻過去復興航空無預警停業的狀況再度發生。

另在無人機方面，民航法新增重量250公克以上或由民航局認定具一定功能的無人機，須向民航局及地方政府登記；一定重量或具備特定功能的無人機操作者，也須經考試測驗取得民航局發給的操作許可。

(中國時報)

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