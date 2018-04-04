風味館遷不成 別想蓋園區

北市府為在花博美術公園興建北美館二館，將拆除現址的原民風味館，移至圓山遺址內的舊兒育中心營運。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

北市府要在花博藝術公園打造「當代藝術園區」，計畫拆除現有的原住民風味館，遷移到原本的兒童育樂中心舊址，不過該處位在圓山遺址「第一保存區」內，未來經營使用都需中央審議，決定權不在市府；原住民議員不滿說，市府事前未說明清楚，若中央審查未過，導致風味館拆除後無處去，藝術園區也別想蓋。

劉益昌直言很「不搭」

花博美術公園地下層將興建北美館二館，地面層規畫做公園綠地，屆時將拆除原有的原住民風味館、舞蝶館，其中風味館移至舊兒育中心基地。不過該處位在圓山遺址範圍內，依據保存原則，使用管理需經主管機關文化部文資局審議，並非北市府可掌握。

文化部遺址審議會委員劉益昌直言，原民風味館跟圓山遺址很「不搭」，日前委員針對全台8個國定遺址現勘，認為遺址不應有太多變動，最好回歸做遺址公園，或規畫史前博物館，展示史蹟和文物，不要把商業行為引入。

有下挖就不輕易放行

文化部文資局長施國隆則說，圓山遺址範圍內不允許下挖超過40公分，市府規畫讓風味館運用既有的閩客建築群，不興建新建物，但還是要送中央審議，因為風味館的經營可能牽涉排水管等地下管線設置，只要有下挖行為，就不會輕易放行。

原住民議員李傅中武痛批，市府當初保證絕對遷得成，才會同意風味館覓新址，根本沒提到後續還要中央審議，「是想用騙的嗎？」

李傅中武要求市府一定要「無縫接軌」，若中央限制開挖，或認為新址經營方向不妥，導致風味館遷移有變數，他絕不同意該計畫，「沒有確定可行的新址出來，就沒有藝術園區。」

原民議員要無縫接軌

另名原住民議員李芳儒也說，市府先前一再強調只會做室內裝修，不會影響到遺址，希望市府盡力與文資局溝通，若中央不同意該計畫，他也不同意風味館遷移，否則拆除後又沒地方去，會影響原住民鄉親的權益。

北市文化局主祕劉得堅說，目前市府的政策是朝這方向規劃，已在進行相關的處理程序，會再跟議員溝通。

(中國時報)

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