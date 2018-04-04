市售兒童玩具 2成標示違規

2018年04月04日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

兒童節即將到來，很多爸媽會買玩具送給家中寶貝，新北市經發局抽查各百貨公司及賣場兒童玩具，發現不合格率高達2成，其中以未標示「使用方法或注意事項」及「警告或注意之字體過小」情形最嚴重，已要求業者限期改善，經發局長張峯源提醒家長，買玩具時一定要注意商品標示。

要求業者限期改善

經發局指出，近幾年常發生國內外玩具商品含有細小零組件設計，導致孩童玩耍時誤食，另也有驗出含超標塑化劑的狀況，經發局考量許多家長會在兒童節時購買玩具給孩子，隨機抽查282件玩具，發現56件不合格，不合格率高達2成，其中以未標示玩具「使用方法或注意事項」、「警告標語」以及「警告或注意之字體過小」為主，占總違規情況的44％，其次則是未完整標示「製造商或進口商資訊」的16％。

商業發展科長潘守廉說，玩具要經過經濟部檢驗通過，並貼有商品檢驗標誌才可販售；玩具標示的「警告」或「注意」字體應大於0.5×0.5公分，內容文字也要1.5×1.5公分以上，字體顏色應與包裝底色不同，才能讓消費者辨識。

選購三要訣看仔細

潘守廉提出3個買玩具的要訣：「製齡、警標、Logo好」。第一，注意玩具製造及進口商的「製造資訊」與「適用年齡」，如聯絡資訊、原始產地、成分材質及年齡限制等；第二，玩具「警告標示」及使用或注意事項；第三，有經濟部檢驗通過的「商品檢驗標誌Logo」，才能替寶貝孩子買到安心優良的好玩具。

(中國時報)