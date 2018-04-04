保育石虎 中苗簽合作意向書

2018年04月04日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

保育石虎不分藍綠！被列為瀕臨絕種保育類動物的石虎，族群分布於苗栗縣、台中市、南投縣與彰化縣，全台僅存約500隻。為了搭起南北石虎族群的橋梁，苗栗縣與台中市攜手簽訂「石虎保育合作意向書」，進行跨域的整合，打造石虎的生態廊道，讓石虎自由遷徙，建制完整的保護網。

跨域整合 建制保護網

苗栗縣長徐耀昌與台中市長林佳龍苗3日簽署「石虎保育合作意向書內容」，將會相互支持進行石虎研究調查，辦理石虎生態保育相關教育訓練，共同守護石虎的生存環境。代表吉祥物「貓裏喵」與台中石虎家族首度在苗栗同台亮相萌翻全場。林佳龍笑言，這是另類的「懇親大會」，期盼藉由跨域合作，建構石虎安全回家的路。

徐耀昌指出，苗栗淺山地區為石虎主要的棲地，除致力營造無毒及石虎棲息環境友善耕作，吸引小型野生動物至農地覓食，更規畫年底在後龍鎮苗29線完成全台第1條縣級生態廊道，提供石虎覓食與繁殖季節安全無虞的移動路線。

立法保育 創友善棲地

同時苗栗也積極催生石虎保育自治條例及除草劑使用自治條例，另外也在去年12月成立石虎環境教育推廣辦公室，專責保育石虎及其棲地生態，並在石虎記錄熱區，設有警告標誌，提醒用路人小心石虎。

林佳龍表示，石虎的棲地無法以縣市分界，為了保育石虎，市府調整花博園區規畫，並訂定石虎保育自治條例，期望能順利落實，經這次合作除交流共享經驗，為石虎共創生存友善棲地。

(中國時報)