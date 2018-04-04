后里道路完工不通車 惹民怨

台中后里成功路延伸南村路工程，竣工2個多月卻遲遲不通車，鄉親質疑難道快到選舉才要通車嗎？（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中后里成功路延伸南村路工程，已竣工2個多月，卻遲遲不通車，民代詢問相關單位後得知驗收有缺失，1個月後才要複驗，質疑後續不見有人施工，何來缺失？鄉親更抱怨到市區要繞一圈，多出10分鐘車程，質疑「是否快到選舉才能通車！」

遭酸選舉到才通車

台中市議員陳本添表示，成功路延伸南村路工程於2017年1月動工，工期1年，該路段完工已2個多月，鄉親不解為何遲遲不通車？他追查後發現，該延伸工程已於3月底驗收，相關單位稱仍有缺失要改進，但複驗卻安排在4月26日，相隔1個月，目前現場也沒人在施工，質疑工程缺失說法的真實性？

附近李姓居民說，之前有看到工人在架設燈柱，但已1個多月都不見施工，既然已經完工，為何不通車？「是不是等選舉快到了，才會通車？」成功路延伸看得到、吃不到，居民直呼出入十分不便，前往后里市區須遶一大圈，多出10分鐘車程，如果走路影響就更大。

市府：驗收有缺失

台中市建設局新工處指出，延伸工程為營建署負責，該署解釋說，3月底已完成正式驗收，因現場有缺失要改善，且竣工圖需修正，尚有行政流程要跑，才安排26日複驗。新工處土木科長楊傑漢說，屆時複驗若順利過關，即會進行接收管理程序，預計1個月後可通車。

后里成功路延伸南村路工程，延伸長度約3、400百公尺，完工後可解決附近居民出入市區的便利性，3年前由前立委楊瓊櫻、市議員陳本添、中央營建署及市府建設局會勘後開闢，總工程費6000萬元，用地費用8500萬元，工期1年。

(中國時報)

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