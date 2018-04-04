觀光補助沒份 嘉義人痛心

2018年04月04日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

交通部長賀陳旦宣布將擴大振興觀光對象，針對南部縣市推出住宿優惠補貼卻跳過嘉義，讓在地業者又氣又急，3日中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指嘉義是重災區，中央豈能不聞不問？嘉義市議長蕭淑麗要中央一視同仁，不應把嘉義當孤兒、棄嬰，嘉義縣長張花冠更指中央把嘉義跳過「十分痛心」，嘉義市長涂醒哲表示會積極爭取納入補助方案。

重災區 豈能不聞不問

昨蕭淑麗與蕭博仁、台灣省旅館公會理事長洪崇元、嘉義市旅館公會理事長李素珍先行共同發表聲明，指中央搶救觀光大小眼，把嘉義當孤兒「不聞不問」，讓嘉義人淪二等公民，隨後嘉義市長涂醒哲、張花冠也接力發聲，要求中央正視嘉義縣市權益。

蕭博仁說，陸客減少，造成嘉市旅宿業住房率從8、9成掉到剩2、3成，不只部分餐廳不堪虧損倒閉，新飯店更不敢開張，尤其現每天來台陸客帳面看起來有6、7000人，因7成自由行，多半停留在北部，嘉義縣市觀光產業受到嚴重衝擊，結果中央要振興，卻沒把嘉義列入，「我們有這麼爹不疼娘不愛嗎？」

業者跳腳 府會要爭權益

蕭淑麗表示，中央搶救觀光，不該只鎖定特定縣市，更不該跳過早已奄奄一息的嘉義市，應一視同仁，尤其業者需要的是增加來台觀光客源而非短期紓困，希望政府能全面性照顧觀光產業。

嘉義市政府統計，2016年陸客在嘉義住宿人數為71萬4839人，去年已減為42萬6704人，減少將近29萬人，市府指陸客減少造成的觀光慘況，嘉市絕對是首當其衝，「補助計畫無法跳過嘉義縣市」，雖補助方案尚在研議，嘉義市長涂醒哲已經表態會積極爭取。

張花冠則說，嘉縣剛辦過2018台灣燈會，卻被部長遺忘，尤其嘉縣去年獲得交通部觀光局肯定，與資源豐富的台北市、高雄市並列旅宿管理特優縣市，「嘉義縣是模範生」，好學生更應受到鼓勵，不是被中央邊陲化，希望交通部規畫方案時，一定要將嘉義縣納入。

(中國時報)