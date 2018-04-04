北美館擴建挖地下道 文化部要審

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中國時報
／台北報導

北市府啟動北美館擴建計畫，將在花博美術公園打造「台北當代藝術園區」，計畫從捷運圓山站人行空間，開挖地下連通道，穿越中山北路三段直通藝術園區。儘管市府掛保證會避開圓山遺址，但地下道位置緊鄰保存範圍，考古學者仍有疑慮。文化部文資局表明，為慎重把關，將要求市府送中央審查。

市府計畫在花博美術公園地下層興建北美館二館，與地面層綠地公園、北美館本館串聯，形成10萬平方米的「國家級」藝術園區，整個計畫斥資53億，預計2022年完工。為了方便民眾親近，市府規畫從捷運圓山站出口人行空間向下開挖連通道，直達藝術園區。

不過外界擔憂，地下道北邊緊鄰圓山遺址，貿然開挖恐破壞貝塚等史前文物。北市文化局長鍾永豐坦言，已拜會過文化部文資局，請對方提供遺址範圍圖，並將地下道南移，避開保存範圍。

儘管市府掛保證，但文化部文資局長施國隆表明，圓山遺址從未實際挖掘確認範圍，為保守起見，會要求市府送審，免得到時挖到文物又要停工，反而更麻煩。

文化部遺址審議會委員、考古學者劉益昌則強調，圓山遺址是北台灣最重要的史前遺址，且遺址保護的是地下文化場域，並不是避開出土範圍就沒問題，就算通道南移一定還是有影響，遺址審議委員不見得會認同。

依據市府規劃，寬達10公尺的連通道內，可布設戶外延伸的藝術作品，一路引導捷運站人潮通往園區。若連通道方案被中央打回票，民眾只能依現況走天橋跨過中山北路，園區動線流暢度將受影響。

(中國時報)

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