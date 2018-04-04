超Q大章魚溜滑梯 親子同樂

新北市板橋區溪北公園打造親子共融遊戲場，3日正式啟用。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市板橋區溪北公園打造親子共融遊戲場3日正式啟用，市長朱立倫與小朋友們一同體驗大型Q版章魚造型溜滑梯，現場歡笑不斷。朱立倫說，共融性遊具適合親子一起使用，歡迎民眾多加利用並愛護設施，一起享有優質遊憩空間。

朱立倫表示，市府近年來積極打造公園綠地環境，不僅新建465座新公園，對於原有公園環境改造也不遺餘力，溪北公園投入1300萬元預算，除了修整跑道區，讓長者健走、慢跑更舒適，還打造全新親子遊戲場。

朱立倫表示，共融性遊具的規畫讓孩子們有更多具趣味性、探索性的遊戲空間，不分長幼、不論族群，所有民眾都能共同使用的健康休閒場域，遊具以大型Q版章魚造型打造磨石子溜滑梯，每一隻章魚腳都設計成不同坡度形式的溜滑梯和登梯方式，適合各年齡層的孩子皆能享受遊戲的樂趣。

朱立倫說，沙坑區、擺盪區的主題規畫也適合家長與孩子一同互動體驗，看到許多家長帶著孩子前來同樂，顯示出大家對親子公園的期待與喜愛，尤其共融性遊具更是許多家長引頸盼望的設施。

市府未來將繼續努力，讓新北市公園綠地越來越多、環境設施越來越好，同時希望大家愛惜使用，讓公園成為屬於所有市民的遊憩休閒好所在。

板橋區公所表示，啟用儀式現場還準備了油飯、炒米粉、湯圓等多種平民美食，民眾可以一起享用，同時一起遊玩章魚特色遊戲場，首日近千人共襄盛舉，現場相當熱鬧，共融性遊戲場是兒童節前夕送給新北市民最大的禮物。

(中國時報)

北美館擴建挖地下道 文化部要審 毛孩福音 寵物友善公園動工

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。