毛孩福音 寵物友善公園動工

桃園市寵物友善專區聯合開工動土典禮3日舉行，未來每區至少有1座公園設置寵物專區，讓毛小孩有更多的活動空間。（范揚光攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市政府斥資1100萬元，將龜山區大湖紀念公園、楊梅區埔心公園、平鎮區雙連公園及桃園區經國公園設立為寵物友善專區，3日下午聯合開工，預計未來桃園市13區每區都會設有1座以上的寵物友善專區。

桃園市政府動物保護防疫處長陳英豪表示，市府近年來力闢寵物友善專區，3日下午動工包括龜山區大湖紀念公園、楊梅區埔心公園、平鎮區雙連公園及桃園區經國公園內的寵物友善專區都開始動工，預計2019年龜山區婦幼公園、龜山區文德公園、大溪區覆土區公園及龍潭區武漢公園等公園也將增設寵物友善專區。

龜山區大湖紀念公園3日也舉辦幸福轉運站認養活動，並提供免費植入晶片、狂犬病及三合一疫苗注射各300份，並有獸醫師現場義診，桃園市長鄭文燦表示，桃園市內約有20家寵物友善餐廳，未來市府會由農業局與動保處寬列預算，持續增設寵物友善專區與寵物公園。

陳英豪表示，市府成立桃樂動保志工大隊後，每個里約3至5位志工加入，目前約有1000位動保志工，協助推動動物友善與動物保護政策，透過相關措施逐步減輕動物保護教育園區收容負擔。

今年動保處也購置2台動物三合一絕育專車，巡迴各地提供寵物相關服務，並在各區尋找適當地點設置寵物友善專區，讓寵物有更多可自由活動的友善空間。

(中國時報)

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