搶攻花博商機 飯店摩拳擦掌

2018年04月04日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

響應2018台中世界花卉博覽會，也搶攻花博將帶來的百億商機，永豐棧酒店打造「LoveLife樂遊花博」主題樓層及花料理，3日對外亮相，台中市新聞局長卓冠廷稱其為「全台唯一創舉」；無獨有偶，日月千禧酒店、林酒店也搶搭花博列車，紛紛推出花料理。

因應花博將於年底舉辦，永豐棧酒店處處可見花博意象，除吉祥物「石虎家族」的身影，西餐廳也推出「萬花嬉春」主題饗宴，以桂花、櫻花、萬壽菊等花卉入菜。

大墩館8樓則以「樂遊花博」為主題，打造石虎廊道、浪漫花牆，繽紛色調呈現花之意象，連房內都可見栩栩如生的石虎。

卓冠廷表示，花博卡開放申辦至今已突破80萬張，為國內記名票券申辦數量最多。

市府參考台北花博或其他大型活動估算，台中花博預計將吸引800萬參觀人次，其中國外觀光客約有60萬，若以他們來台中遊玩2天的住宿、交通與餐飲計算，花博將創造數十、甚至百億商機，對活絡當地觀光、產業幫助很大。

為了搶攻花博商機，日月千禧酒店也推出「花漾食采」套餐，將埔里玫瑰、苗栗甜菊及西班牙番紅花入菜，讓餐點口味更別緻。林酒店則有「奇鮮之味－花漾藝術」套餐，日式料理融入谷關山櫻花、五葉松等，呈現台中絕美滋味及迷人風貌。

(中國時報)