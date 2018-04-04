恆春業者有愛 買髒髒包送洋蔥

恆春瑪力烘焙坊為了幫農民促銷洋蔥，推出買1顆髒髒包送1顆洋蔥，小朋友吃得全身髒兮兮，非常開心。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

恆春半島洋蔥受到種植面積增加及盛產影響，今年價格幾近腰斬。恆春瑪力烘焙坊推出買髒髒包送洋蔥活動，結合最夯的髒髒包幫農民促銷洋蔥；核三廠也扮演「好鄰居」角色，除了讓員工認購600盒洋蔥外，也將採購1萬公斤分送鎮內弱勢。

恆春半島洋蔥種植面積約610公項，不過今年一開盤價格就直直落，約只有去年的5到6成，讓農民欲哭無淚。為了幫助蔥農，許多政府單位及民間店家都伸出援手，幫忙促銷、鼓勵員工購買，或推出買東西送洋蔥活動。

恆春瑪力烘焙坊結合現在最夯的髒髒包，只要買1顆髒髒包或買麵包滿100元就送1顆洋蔥，買蛋糕送2顆洋蔥。老闆娘張嘉芬說，店裡的主打商品是洋蔥酥，過去因為做生意認識很多蔥農，今年洋蔥價格真的太低，希望可以幫蔥農度過難關。

目前店裡一天約推出150顆髒髒包，幾乎每天都會完售，是非常吸睛的商品。她贈送洋蔥時也會和顧客分享她的洋蔥菜單，包括洋蔥湯、洋蔥沙拉等，讓大家做更多不同料理，吃更多洋蔥。

核三廠除了鼓勵員工認購600盒洋蔥外，也申請專案回饋金預算逾15萬元，採購1萬公斤分送鎮內的弱勢團體。廠長江明昆說，第一時間得知蔥價暴跌後，就指示相關部門研擬協助方案，希望解決蔥農燃眉之急，更能帶來拋磚引玉效果。

恆春鎮公所也將於4月14日在新北市中和福和宮舉辦「107年屏東縣恆春鎮洋蔥等產業促銷暨節能減碳宣導活動」，希望透過產地直銷，讓更多北部消費者購買恆春優質洋蔥。

(中國時報)

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