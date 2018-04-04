最後衝刺 侯周各自拚場

2018年04月04日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長黨內初選民調3日起至5日止連續3天，參選人侯友宜、周錫瑋把握時間最後衝刺，侯友宜前往板橋慈惠宮、接雲寺參拜，周錫瑋則到永和區溪洲力行市場掃街拜票，兩人積極向民眾拜票爭取支持。

侯友宜3日上午先前往板橋慈惠宮參加主任委員交接，隨後趕往橋接雲寺參拜，侯友宜表示，自己第一次選舉沒有經驗比較緊張，除了在網路上請網友幫忙外，特地來慈惠宮、接雲寺參拜，希望自己平安、順利過關。

侯友宜在路上遇到鐵粉拿出侯擔任台北市刑事警察大隊長的名片，激動說要幫忙拉票、贊助看板。侯友宜說，相當感動民眾對他的支持與熱情，頻頻看著自己的過去的名片，並提醒4月3、4、5日要電話民調，請大家接到電話民調訪問唯一支持侯友宜。

針對對手說侯友宜刻意在營造共主的聲勢，侯表示，從初選開始到現在就是做自己，很多年輕的議員參選人願意一起並肩作戰，都非常歡迎。

周錫瑋則是前往永和區溪洲力行市場掃街拜票，他表示，1個月前民調已經逐漸爬升，有一些民調已經贏過侯友宜，有些民調在誤差範圍內，非常有信心這幾天好好衝刺，自己從頭到尾、始終如一不會脫黨參選，侯應該主動說明輸了是否會脫黨參選。

周錫瑋表示，國民黨新北市黨部主委李乾龍從頭到尾都有一些偏袒，這不是很好，因為民眾的心聲是希望選賢與能，同時民眾不要接班人，給某些人已經有8年機會，不想被動的安居樂業，而是要繁榮進步。

下午周前往市議會拜會，獲得議長蔣根煌及市議員廖正良、李翁月娥、蔡錦賢、周勝考、王建章等人力挺；另，周的妻子林珊珊到住家附近的埔墘市場拜票。

(中國時報)