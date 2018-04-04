8旬翁背痛 慢性骨髓炎作祟

亞大附醫感染科主治醫師張為碩向林姓患者解釋「脊椎血行性慢性骨髓炎」病情。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

細菌跑進骨頭裡！台中84歲林姓老翁原本身體硬朗且有運動習慣，去年突然因呼吸衰竭合併金黃葡萄球菌敗血症住院，日前又發現下背疼痛且伴隨低燒情況，一度幾乎無法行走，經亞洲大學附屬醫院檢查確認為「脊椎血行性慢性骨髓炎」，接受抗生素治療後，目前已恢復行動能力。

亞大附醫感染科主治醫師張為碩指出，林姓老翁出院數月後，突感下背部莫名疼痛，接受物理治療或服用止痛藥都沒用，到醫院時已必須仰賴輪椅行動，經全身骨骼掃描及鎵67造影檢查，確診為脊椎血行性慢性骨髓炎，抗生素治療3個月可拄柺杖行走。

目前林翁已可正常活動，還常嫌走路太慢，改騎腳踏車健身。張為碩表示，此病是骨骼及骨髓組織遭細菌感染發炎導致，多發生於術後感染、洗腎患者身上，其症狀多為下背痛與低燒，常被當成退化性關節炎治療，通常需透過核磁共振攝影或電腦斷層診斷等檢查確診。

張為碩說，藉由抗生素治療慢性骨髓炎通常療程須達8周以上，若患者伴隨有病理性骨折或膿瘍情況，還需配合手術治療，另若有運動功能缺損者則須復健，呼籲民眾若出現體溫升高、傷口紅腫熱痛及有分泌物等情況，最好立即就診。

張為碩建議，林翁痊癒後仍需維持良好生活習慣並定期監測發炎指數、相關症狀，持續藥物治療半年以上，可避免復發。

(中國時報)

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