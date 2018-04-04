餅乾、環保袋DIY 學童玩瘋了

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中國時報
／新北報導

歡慶兒童節到來，新北市新泰、米倉國小3日不約而同舉辦慶祝活動，新泰國小設下遊戲關卡，如射飛鏢、下廚、生態實課程等，讓學童邊玩邊學習知識；米倉國小則是送給學童「追風溜滑梯」等4項大禮，學童們在溜滑梯時，也能欣賞淡水河景，讓歡樂笑聲不絕於耳。

新泰國小校長洪中明校長表示，闖關遊戲依照低、中、高3個年級設計，包括快手飛鏢活動、實做生態體驗、創客創意、食農幸福等，讓學童們透過做中學，習得生活的相關知識。有學童透露，自己是首次親手作餅乾，還以為會失敗，沒想到做出來之後蠻好吃的，對自己的「廚藝」增添些許信心。

無獨有偶，米倉國小也在兒童節前夕舉辦活動，米倉國小校長林愛玲表示，今年兒童節校方送給校生4份大禮，包括，追風溜滑梯、夢奇地遊戲場、DIY環保版印帆布袋以及來吉圖書館。

其中追風溜滑梯是結合教育部美感環境計畫，去年完成大樹平台，並於暑假進行校內學生溜滑梯徵圖，溜滑梯完工後，學童不僅可以從溜滑梯頂端看見淡水河景，從溜滑梯溜下來後，還可以直衝夢奇地遊戲場，一地兩玩相當開心。

而今年每位米倉國小每位同學也能得到一個「DIY環保版印帆布袋」，除了提倡減塑環保外，帆布袋上的圖樣都是孩子在藝文課中設計，之後再印刷在袋子上，所以每個帆布袋都是獨一無二的傑作，「有玩又有得拿」，也讓學童們沉浸於兒童節的歡樂之中。

(中國時報)

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