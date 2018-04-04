金湖水庫紅通通 葡萄藻作祟

2018年04月04日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門金湖水庫「赤化」一片紅通通，汙染狀況引起民眾恐慌。縣自來水廠指係無毒「葡萄藻」在氣溫變暖時引起的藻華現象，3日已派員緊急清除，強調太湖淨水廠水質不受影響，請鄉親放心。

水廠指出，「葡萄藻」為湖泊常見藻類，屬無毒藻種，它所引起的藻華現象僅浮現在水面表層，通常在旱季及氣溫回暖時較為明顯，當地在2014年2月也曾發生過。

水廠表示，雖然藻華是無毒藻種引起，且不是發生在取水口，但考量淨水操作及水質安全，水廠基於慎重考量仍即時啟動吸泥車清除，並暫停抽用金湖水庫的原水，改由太湖水庫原水取代，同時也採取淨水場出水樣本，送由成大進一步檢測。

水廠說明，目前太湖淨水場設有浮除及慢濾單元，專門用來處理藻類，並已增設「高級膜過濾」單元，水質安全無虞，請民眾放心。

長期關心金門水源問題的民眾董森堡表示，金湖水庫因設計不良，遭海水入侵導致水質惡化無法使用，原規畫的供水功能盡失，曾被監察院行文糾正，而後續又辦理穩定防潮砂堤等改善工程，並在去年再砸下2000萬元進行防潮溢洪堰防潮改善工程，但水質仍無法獲得確實改善，水庫變成無止盡的「錢坑」，讓人痛心不已。

董森堡認為，未來自大陸引水渡金後，雖然水源問題可暫獲緩解，但本地湖庫水質的改善仍需更妥善規畫，避免重蹈覆轍和浪費公帑。

(中國時報)