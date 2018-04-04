臨時會強碰初選 綠議員跳腳

2018年04月04日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會針對市府辦理「海水採礦聯合開發投資案」，將於16、17日召開臨時會，聽取市府專案報告。民進黨團總召李天生3日說，臨時會期間該黨正舉行黨內初選民調，現任市議員將飽受身心煎熬、內外交迫。國民黨團書記長李中強調，完全沒有預設立場。

市府日前與霍夫曼諮詢公司簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，因掌資訊掌握不夠充分，引發外界爭議。市議會藍營議員發動連署要求召開臨時會，由市長林佳龍親自向市民「說清楚、講明白」，連署人數超過1/3，議長依規召開臨時會。

李天生指出，連日來不少同仁向他抱怨，民進黨內初選民調訂16至20日舉行，民調結果關係政治生命的延續，大家忙著動員催票，根本沒心情開會；現任對內要讓新人10～20％，對外還要飽受國民黨要求開會，害他們處於危險狀態！

民進黨市議員痛批，國民黨舉辦初選民調，民進黨十分節制並沒有干擾，但國民黨議員卻要求在自己民調結束後，緊接著召開臨時會，未曾考慮民進黨正要進行初選民調？

李中則表示，市長爆發與德商1人公司簽署MOU案後，並未向市民公開釋疑，國民黨議員連署要求盡速召開臨時會，經議長林士昌考量各政黨與議會行政作業時間，才擬定4月16日召開；這期間國民黨部分仍處於初選民調階段，仍將排除萬難為民喉舌。

(中國時報)