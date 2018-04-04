和美山賞螢步道 新店人最挺

2018年04月04日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員陳儀君近年來積極推動「參與式預算」獲得好評，第2屆投票結果3日公布，從51案中選出12案執行，碧潭和美山螢火蟲生態步道工程連續2屆拿下最高票，顯示民眾對於賞螢生態步道相當重視，透過參與式預算營造更好的生態環境。

陳儀君與新北市政府、新店區公所3日舉辦第2屆「參與式預算」票選結果記者會，歷經3月5日至3月21日動員73位志工進行問卷調查，10位實習大專生電腦統計，51案中選出前12高票執行，總共經費536萬元。

陳儀君表示，非常佩服新店市民的眼光，恭喜入選12案，收到3萬7579張選票，稽核過程非常嚴謹，無效票5561張，僅3萬2018張票有效，公布後才是開始，12案提案人必須在9個月時間內執行完畢。另外，未入選39案同樣是民眾重視的提案，相關局處或區公所也會編列預算執行。

第1屆「參與式預算」，台灣自然科技協會理事長張聖賢提案「碧潭和美山賞螢生態石板步道」獲得最高票，第2屆再度提出「碧潭和美山螢火蟲生態步道工程二部曲－螢光蝶影」獲得1萬2539票、最高票，將有50萬元預算可以執行。

張聖賢表示，連任的感覺很美，但大概只有高興一天，因為後續的挑戰才要開始，賞螢步道是自然生態建設，與觀光息息相關，跟在地住戶、民眾生活密不可分，連續2年奪冠代表民眾對於自然生態建設的渴望，期盼公部門可以注意到相關問題，如何永續生態資源、生物多樣性及避免外來種破壞，均相當重要。

另「新店歷險記–設計14場新店秘境小旅行」、罕見疾病「小胖威利」身心健康活力計畫、關懷禪光育幼院弱勢孩童、碧潭在地影像工藝市集與再生工作坊、大豐國小清晰計畫、安坑國小國際教育英語情境教室整修、碧潭東岸為植物人公益健走暨園遊會等均入選。

(中國時報)