阿伯虐狗 關懷動物協會提告

2018年04月04日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣日前發生1隻幼犬遭林姓男子騎車用鐵鍊綁住拖行的虐狗事件，彰化縣動物防疫所雖可能對林男重罰9萬元，但關懷動物協會認為林態度惡劣且毫無悔意，理事長楊懷民3日專程帶著受虐小狗「蚵仔煎」到彰化地檢署控告林涉犯違反《動物保護法》，要進一步追究刑事責任。

歌仔戲小生演員楊懷民，也是關懷動物協會理事長，他說，國內法律無法對虐待動物者處以刑責，是對生命的不尊重，對林提告是要凸顯問題，告得成，林男必須接受制裁，如告不成，則表示法律有漏洞，希望有權力的民意代表要正視。

虐狗案發生在上月，1對路過芳苑王功的夫妻發現1隻幼犬遭騎車阿伯用鐵鍊綁著拖行，雙腳還夾著捕獸夾，生命垂危。夫妻最後將小狗救下，輾轉送到宜蘭治療，並取名「蚵仔煎」。

「蚵仔煎」的故事在網路引發熱議，彰縣動物防疫所會同警方查出60多歲林男涉案，但因小狗傷勢未達《動保法》第25條的程度，初步僅能依《動保法》第30條處罰款，合併最高可裁罰9萬元。

楊懷民等人對林男提告的《動物保護法》第25條，罰則最重則可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，初步調查該幼犬經及時搶救並未死亡，林男是否已達《動物保護法》規定之「嚴重肢體殘缺」或「重要器官功能喪失」程度，有待釐清。全案受理後將盡速分案偵辦，務求查明事實，嚴懲凌虐動物之行為。

(中國時報)