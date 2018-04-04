真人攜手機器人 春藝共舞

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中國時報
／高雄報導

全球第一部把機器人搬上舞台與舞者共舞的《跳吧！！Robot》舞劇，巡迴世界60多國後，4月來台參加高雄春天藝術節演出，透過90分鐘的舞蹈呈現來探討身為人類的意義？而好像沒生命的機器人又該是什麼樣態呢？

人工智慧目前成為全球最夯話題，知名法國全才藝術家布蘭卡‧李也深入關注著這個議題，在2013年編創全球第一部以機器人為主要角色的舞劇《跳吧！！Robot》，將法國奧爾德巴蘭(Aldebaran)公司發明的智能機器人NAO搬上舞台與專業舞者共舞，並由日本前衛表演團體「明和電機」開發的機動樂器，以媲美裝置藝術的全自動機械演奏現代音樂。

「如果教一個人跳舞不夠困難，那試試看教機器人跳舞吧！」七隻個性、脾氣、學習模式、和互動設定都不同的機器人皮埃爾、珍、艾力克斯、路、多明尼克、薩沙、安格，他們身型猶如一歲孩童、長相可愛，雖然有動作上的限制，但可以和人互動，也會認人。

對布蘭卡‧李來說，舞者可以一天花8小時排練，而機器人卻只有1個小時的電力，那才是亟需解決的問題，而最終他們克服了困境，是因為有著共同的目標，就是那分想要跳舞的決心。

《跳吧！！Robot》4月28、29日在高雄大東文化藝術中心演出，相關資訊可上官網查詢。

(中國時報)

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