促轉會黑白郎君真面目

2018年04月04日 04:10 中國時報 桑品載

獨派強烈圍剿黃煌雄出任「促轉會」主任委員，是由於黃煌雄對促轉會提出「真相、公義、和解」的主張，不符合獨派的期待。蔡英文上任之初，立即成立「黨產會」，目的就是要「消滅國民黨」，兩年來民進黨對國民黨拳打腳踢，這個任務大致完成；「促轉會」的全名為「促進轉型正義委員會」，是要拉大拉高打擊面，務使「正義」轉型到合於綠營利益的旗幟下，在旗幟招展中，使歷史經新的詮釋，改變「正義」面貌。

這本來是齣鬥爭大戲，但「殺人一千，自傷八百」，作用力與反作用力在同時進行，蔡英文與民進黨原來的八面威風，在人民檢驗下逐漸下挫，民意是最直接的反映，黃煌雄的主張不被以獨派為主角的綠營接受，可解釋為他們殺紅了眼，還要殺下去。

74歲的黃煌雄，是綠營大老，當年亦曾為民進黨打天下，衝撞於千軍萬馬中，他提出「真相、公義、和解」的主張，顯然有鑒於台灣已付出了傷痕累累的代價，乃將綠營的「正義」替換為「公義」，「真相」仍需追求，但「和解」亦相對重要。

黃煌雄的六字訣，是自覺，也是反省。台灣的民主運動不能成為「一言堂」，倘若繼續分裂，仇恨必會在內耗中成長。

黃煌雄是位歷史學家，他研究蔣渭水並肯定蔣渭水對締造中華民國的卓越貢獻，為獨派所不容。獨派學者陳翠蓮罵他「令人作嘔」，並拒絕成為促轉會委員，陳翠蓮的反擊言詞中有「出賣集體尊嚴」的字句。何謂「集體尊嚴」？不言可喻，一則是因為蔣渭水反日，再則是因為蔣渭水不忘自己是中國人，而馬英九對蔣渭水的推崇也間接成為黃煌雄「非我族類」的罪狀。

黃煌雄任監察委員時，對綠營向監察院提案彈劾前檢察總長黃世銘一事未投同意票，綠營懷恨在心。黃世銘依法監聽民進黨立委柯建銘，在電話中聽到時任立法院院長的王金平介入司法關說，他向馬英九總統報告監聽所得，掀起了所謂「馬王之爭」，柯建銘控告黃世銘「洩密」勝訴，更要求監察院對黃彈劾，俾使黃失去公務員退休俸。黃世銘彈劾案不成立，綠營認為黃煌雄在暗助馬英九，使接踵而至的控告馬英九洩密在一審被判無罪，未來上訴恐也不能成立。

蔡英文提名黃煌雄，認為他「藍綠都能接受」，卻又提名如陳翠蓮等「不許和解」者為委員，使人懷疑這是兩面手法：一方面在促轉會中設下暗樁，使黃煌雄運作困難；另方面，是為了選舉考量，由於蔡民調一直陷於谷底，不得不向反對者扮笑臉、假意釋出善意，這種「黑白郎君」作風，其實已是老哏了。

促轉會是個臨時性的任務編組，體制上直屬內政部，它得向內政部提出各種報告，這情況恰如內政部在它頭上加設了緊箍咒，要給它穿小鞋，方便得很。

教育部遲遲不發給管中閔出任台大校長的任命聘書，卻給台大發出了「八面金牌」，也是一種緊箍咒，和內政部給促轉會的緊箍咒相較，正當性要軟弱得多，因為大學校長依法由遴選委員會選舉產生，教育部的職責僅是「核備」，在這種情況下，教育部尚且不同意就是不同意，內政部會如何，可想而知。更何況，個性平和的黃煌雄，能否如管爺一般硬到底，也是疑問。促轉會哪天換主委，大家也不必驚奇。（作者為作家）

(中國時報)