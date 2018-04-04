2018年04月04日 04:10 中國時報 何展旭

近來立法院審議「財團法人法」草案引發熱議，細觀其內容不但粗糙矛盾，甚至有違憲之虞，背後更隱含「假改革、奪民產」的政治動機。一旦完成立法，不僅是法治的災難，更將扼殺財團法人的公益機能。

制定「財團法人法」的主要理由，法務部指出是現行法令對財團法人只有《民法》規範，顯然不夠健全，所以要制訂專法。然而依政院版草案第1條規定：「除民法以外之其他法律有特別規定者外，適用本法；本法未規定者，適用民法規定。」也是說這部「財團法人法」只是《民法》的特別法，並不是特別的專法，倘若其他有關財團法人的特別規定，也無須適用。以目前財團法人類型之眾，未來勢必出現更多的特別規定，如此一來，這部「夾心餅乾」的「財團法人法」豈非無用武之地？同時反映出草案僅將財團法人區分為「政府財團法人」及「民間財團法人」，實過於簡略粗糙，完全未考量不同類型財團法人的差異性。

不可諱言，財團法人雖具有公益性質，但在運作上卻有若干弊端，確實有加強監督導正的必要。政府的監督管制指施必須「依法行政」，所依據的規範也必須是合憲的法律，尤其是遵守「信賴保護」、「不溯既往」、「保障人民基本權」及「比例原則」等法治國的憲法基本原則，並且同時維護財團法人的自主性。

然而在草案中卻有許多違憲違法的規定，例如政府曾經捐助的財團法人，必要時可「捐贈財產補足差額，回復為政府捐助的財團法人」。一個財團法人無論人民投入多少金錢、心力與經營，執政黨想要染指，只須「補足差額」即可加以控制。雖然法務部強調「草案是因補足現行法律的不足，並不是要將民間的財團法人財產收回國有」，但在去年行政院通過草案時，即指出是針對中技社、蔣經國基金會等組織進行整頓，蔡政府此時不論如何辯解，豈非欲蓋彌彰？又將憲法保障人民的財產權置於何地？

草案還規定將民國34年8月15日以後接收日本政府或人民所遺留的財產捐助之財團法人，一概視為政府財團法人，《促轉條例》、《不當黨產條例》的「溯及既往」條款竟也出現在這部單純管制性的法規之中，根本就在呼應民進黨「轉型正義」的主張。

草案雖表明對政府財團法人將採高密度監督，民間財團法人則採取自治方式低度管理，然而實際上卻非如此。其中民間財團法人的董監事資格限制，竟比公司的董監事還要嚴格，限制財團法人董監事連任的比例，但政府財團法人只要政府核准即可不受限制。這些規範不但明顯違悖「嚴政府、寬民間」的立法目的，更將嚴重侵害財團法人的自主性。

《大學》有云：「德者，本也；財者，末也。」施政應以德為根本，若是著眼於爭「財」或是政治利益，終將失去民心！

（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)