貿易戰 台灣如何備戰

2018年04月04日 04:10 中國時報 邱達生

美國單邊啟動的貿易戰其實已經展開，只是大規模的會戰還沒爆發。依照川普政府啟動貿易戰的攻勢順序分別為：201條款防衛措施、232條款特定報復措施，與301條款全面報復措施。根據201與232條款調查結果，川普分別針對進口太陽能電池模組與洗衣機課徵防衛稅，並對進口鋼鐵與鋁材課徵報復性關稅。201與232條款充其量僅屬警告性質，301才是具有攻擊力道的條款。

北京2日公布，即日起對進口自美國總值約30億美元的128項進口商品提高關稅，主要在因應美國發動232制裁對中國所造成的損失。真正的重頭戲是川普政府將於本周公布，向中國總值約500億至600億美元進口商品拉高關稅的詳細清單。中國駐美大使崔天凱表示，一旦美方公布301加稅產品清單，中國將以同樣的規模、金額和強度，堅決予以回擊。

根據美國1974年頒布的《貿易法》，301啟動調查後，必須先諮詢美國專利商標局及其他智財權團體，下一步是舉辦公聽會，並與中國代表進行諮商。而完成雙邊會談後，美方尚須聽取貿易談判諮詢委員會意見，再根據意見做出認定結果、發布聯邦公報。且相關的聯合公報還需進一步檢視是否涉及1994年的關稅及貿易總協定以及貿易有關之智慧財產權協定，也就是如有爭議必須回到WTO機制下解決。

因此中國其實還可以在川普公布清單之後，訴諸WTO仲裁，不一定要學川普大玩單邊遊戲。只是川普這一系列恫嚇中國的作為，與其在2016年競選期間的承諾與目標相當一致。一則是為了解決美國對中國的鉅額貿易赤字，再則因為貿易戰也會衝擊到美商在大陸的投資，所以順勢讓海外製造業回流美國、創造更多的就業。川普競選期間，即是主打提供就業機會，所以貿易戰並沒有違背他的選舉承諾。

值得注意的是，川普在競選期間，即曾表示WTO是個災難，對美國不公平。所以北京了解後續的發展可能是川普不顧WTO仲裁而一意孤行，因此趁著部分美國企業要求川普打消貿易戰之際，指示崔天凱特別強調中國無畏以彼之道來還治其人。

然而在世界經濟舞台，美國屬於需求方，是全世界最大的最終財貨進口國，堪稱世界市場。而中國屬於供給方，向來號稱世界工廠。一般而言，買家會較占優勢，因為賣家不只一家，更何況中國產品的替代性很高，所以才廉價。

然而當貿易戰爆發，買家阻礙賣家出貨時，身為賣家的上游─台灣恐遭池魚之殃。301調查既然是針對「中國製造2025」而來，那麼台灣便應當盡快落實產業創新、智慧製造，迎向第四次工業革命潮流，將下游製造移回國內，如此才可有效降低貿易戰的外溢衝擊。（作者為台灣經濟研究院研究員）

(中國時報)