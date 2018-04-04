無恥的知識分子

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中國時報
王玉佩

中央研究院生化所前所長陳慶士遭查出論文造假，造假期間長達近20年，重創我國在國際學術倫理的形象；國內學界接二連三的造假或抄襲事件，誠是斯文掃地，學界中人一同蒙羞！

學界因為社會地位崇高，備受政府與各界重視，對引領風潮具有相當大的影響力，因而國內社會或政治運動，知識分子往往扮演重要角色，也都發揮一定的作用。

令人遺憾的是，近些年，接連不斷爆發學界論文造假、抄襲的醜聞，知名人士包括校長、院士都曾捲入其中，學界致被質疑「自甘墮落」，如今陳慶士被查出自2001年開始造假，亦即至美國俄亥俄州立大學任教時便已進行這種見不得人的行為。

對於知識分子而言，名譽是至高無上的桂冠，甚至比生命還重要，而今，學界一再爆發論文抄襲或研究造假事件，顯示知識分子在傳統價值與道德觀念上，似乎已不再重視廉恥的珍貴，才會出現踐踏學術倫理的惡劣行徑。

歐陽修在《廉恥說》有云：「廉恥，士君子之大節，罕能自守者，利欲勝之耳。」意指廉恥是讀書人與君子最重要的節操，但卻很少人能守住廉恥，那是因為利益和欲望戰勝了自己。以歐陽修的話，來印證接二連三的論文抄襲或造假事件，可說再貼切不過。

無可否認地，人都是因為追求利益與滿足欲望，將廉與恥拋諸腦後，於是不惜違法亂紀，學界中人亦是因為同樣緣故，才會罔顧倫理道德去造假或抄襲，只是原本社會地位高人一等的學界中人，為利與欲而自我作踐，那是何其難堪！

佛教經典有一個故事說：從前，有位穿著入時的婦女走路上街，沒多久她即感覺後頭有個男人跟隨著，雖然對方行蹤鬼祟，但這婦人認為大白天並且街上人來人往應該沒人敢對她怎樣才是，詎料，後頭那人竟然欺身上前，搶了她手上的金鐲子，這婦人趕緊大叫「有賊！」路人一聽，立即圍上，那賊人沒跑幾步就被逮著。

隨後官差趕至押回那賊人，並問：「街上路人眾多，你怎敢行搶？」賊人回說：「我眼中只看到金子，沒看到路人。」官差聽了莫不大搖其頭。這是利令智昏的故事，學界中人的論文抄襲與造假，亦是如此。

顧炎武在〈廉恥〉一文即說「廉恥，立人之大節。蓋不廉則無所不取，不恥則無所不為。人而如此，則禍敗亂亡，亦無所不至。況為大臣而無所不取，無所不為，則天下其有不亂，國家其有不亡者乎？」顧炎武雖是特別指做大官者不該不知廉恥，但被視為社會良心的學界，豈非是更該講廉修恥？

如果學術界人士不能勘破名利與物欲，不知廉恥的抄襲或造假事件絕對不會終止。（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)

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