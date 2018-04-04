社論－要非核家園或肺咳家園？

2018年04月04日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨政府走上迷途，對台灣造成的傷害深刻而長遠，其中「非核家園」神主牌不但傷害經濟，以民眾的健康與生命安全為祭品，後果更可怕，同時亦與全球廢煤減碳的趨勢背道而馳。台灣已經開始為錯誤的能源政策付「頭期款」了，再不回頭，將承受更大的代價。

民進黨政府的能源政策是以全面廢核為核心，廢核後減少的18%供電要以綠電替代，同時減少煤電、增加天然氣發電，最終的電力結構是：2成綠電、3成煤電、5成氣電。蔡政府說這樣可以讓台灣擁有安全、乾淨的能源結構，但實際執行則完全不是這麼一回事。

綠電建設進度緩慢，國外專業單位的評估是2025年根本不可能達到20%的比重，頂多做到10%，因此，政府不但必須拉長現有火電廠的滿載發電時間，且需不斷增加火力發電機組，從北到南，林口、大潭、台中、興達等電廠全部規畫增加新機組；政策說要增加天然氣發電替代煤電，實務上天然氣接收站進度難以掌控，仍必須增加煤電，這就是深澳電廠計畫雖引發環評爭議及輿論批評，行政院卻不得不強渡關山的理由。

即使如此，全台供電仍時常拉警報，不僅用電尖峰的夏天，連秋冬都出現供電紅燈、備轉容量率降到5%左右的警戒值，去年815大停電就是備轉容量率過低，才因一個人為失誤就發生全台大停電。而今年夏天供電，經濟部已經多次警示：非常嚴峻。這也是行政院不惜「唾面自乾」，讓核二停機2年的機組重新併聯發電的原因。

今天供電拉警報，蔡政府還可以詭辯說核二「是再轉非重啟」，「只是台電正常行程程序」，但請問：當核一、二、三逐一除役，核四更把燃料棒送回美國，拆除機組後，台電電力有什麼備援選項嗎？沒有，完全沒有！

政府或許會辯稱只要綠電進度達標即可，但一來綠電不穩定的特性不能當基載電力，火電仍要作為支援備用；二來綠電中占比高的離岸風電，主要供電季節在台灣不缺電的秋冬，用電尖峰反而供電極少，結果還是要靠火電；三來，綠電要在8年後達到20%，不論從國外案例或國內現有進度看，根本不可能達成。

結果台灣最後面臨的選項只有兩個：供電不足、全民與企業坦然接受限電，或是全力滿足電力需求，火電增加且滿載全開。前者帶來的是民眾生活品質的下降與不方便，更嚴重的是經濟與產業受衝擊，企業不願亦不敢再投資，就業機會減少。後者則是造成空汙惡化、排放增加，事實上這兩年全台民眾都已深受其害，藍天變少、遠山不見，增加的只有PM2.5與氣喘病患。

請問，哪一個是民眾願意見到的結果？而且，我們必須正告蔡政府，能源與電力之規畫與建設，都不是說要有就可以有的，電廠建設動輒耗時10年以上；核四廢除後，更難再建核電廠。

而自認有「進步價值」的民主進步黨，這次更是站在全球進步價值的背面，因為廢核絕對不是世界主流，更非「進步價值」。根據國際原子能總署的資料，全球有61座建造中的核電機組，未來10年間將再有172座核電機組在26個國家建造，這些興建核電的國家，包括不少重視環保的歐美先進國家；即使曾受核災的美、俄、日在全面衡量利弊後，仍持續使用核電；法、美等國的舊核電廠也在加強安全之後，紛紛取得延役許可。而先進國家包括英、荷、法、加等國都已提出全面廢煤電的時程。全球的主流是減碳廢煤電，只有台灣是廢核增煤電，減碳只能成為口號。

蔡政府誇耀發展綠電將吸引上兆元外資來台，諸種說法如果不是對投資的內涵有誤解，就是蓄意說謊誤導社會。外資熱衷來台投資綠電，原因只有一個：政府給予遠高於全球的保證收購價格，且時間長達20年，未來這些外資將在台灣吸走1兆3000多億元，這些錢全來自台灣民眾支付的電費。

我們的建議是：暫停一切廢核程序，對減碳與非核孰優先建立共識；最佳方式是核一、二、三延役，啟用核四；暫停火電擴充，既有的綠電計畫應加大力度推動，但增加的綠電是用以取代煤電，如此才能兼顧能源安全、供電充裕、空汙與排放降低等目標。台灣能源政策已達到一個關鍵點，再下去就難回頭，蔡政府一定要全面務實檢討與修正能源政策，別置台灣於能源災難中。

(中國時報)