賴揆獨煞小英

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中國時報
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賴清德就任閣揆以來，在公開場合宣稱自己主張台獨或承認是台獨工作者，迄今至少已有3次，而且每一次都會引起不小的風波。但賴揆卻像是吃了秤砣鐵了心，講台獨的頻率和強度似乎漸有加大跡象，和對岸在不斷刺激、對嗆下，儼然非要分個高下不可。

主張台獨是不是屬於言論自由？在台灣答案應該是肯定的。但一般人乃至政黨、政治人物固然都有主張台獨的言論自由，可是公務人員、尤其是服膺中華民國憲政體制的最高行政首長，是否也有主張台獨的自由？恐怕要另當別論，身為閣揆，在憲法與法律規範之外，尤應考量政治責任與影響。

賴清德去年上任閣揆不久時，曾經首度爆發「台獨工作者」的風波，引來各界極大的抨擊與質疑。當時蔡英文總統的回應是「總統不可能去規定行政院長要講什麼，但是相信賴清德知道分際和整體政策走向」，但賴清德似乎並沒有學到教訓，最近又一講再講，這顯然就不能視之為「誤會」了，而是他有意如此，甚至是將各種可能的衝擊都計算過了。

首先是對岸的反應，目前已看到的是大陸官方與官媒更激烈的批判；其次是在向獨派加強表態與交心，證明自己才是台獨真正的傳人。最後，也是最敏感的是，依據國家的憲政體制，二號領導人一直猛放炮，頭號領導人擋都擋不住，只能在後面收拾亂局，這就等於是把蔡、賴較勁的心結火辣辣地端上台面。

於是，大家都在豎起耳朵、睜大眼睛等著看，看蔡英文總統這回會怎麼說？是和賴清德唱雙簧？還是對他講點重話？或者憋著氣、硬吞下去當沒這回事？且讓我們繼續看下去。

(中國時報)

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