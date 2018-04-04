威權政府與大數據民意

2018年04月04日 04:10 中國時報 黃清龍

近來貴州成了旅遊熱點，更因大數據發展吸引全球網企雲集。如果有機會走進貴陽大數據中心，你會發現簡報上頻繁出現「人在做、雲在算」這句話，那是2015年李克強參觀時留下的名言。貴陽市政府更不吝於告訴你，他們如何運用大數據有效地改善交通及治安問題。至於如此廣泛地蒐集並運用個資，是否涉及侵犯隱私，似乎無人在意。

上個月底，百度董事長李彥宏在回答關於用戶隱私問題時表示，中國人對於隱私問題比較開放，沒有那麼敏感；如果透過交換隱私而能獲得便捷、效率與安全，多數人是願意的。李彥宏如此直白的表達，不免招來網民炮轟，也讓人聯想到民主和威權國家的分別。但實情並非如此單純。網路無遠弗屆的時代，人們日常一舉一動，從消費習慣到政治傾向，都可能因為觸摸屏幕和操作鍵盤，被一隻隻看不見的手所蒐集、運用。正因透過大數據分析，可觸達人們心底最真實的層面，精準度遠超過公開表態的民調，因此也是任何政府希望掌握的資訊。

從美國史諾登的案例可見，即使是民主國家的政府，照樣會以「國家安全」之名伸手進入大數據庫把所有人的檔案一覽無遺。若說兩者有何差別，無非是民主國家會透過立法建立制度，規範可蒐集的數據範圍、使用方法等。不過，即使以上機制健全，政府也信守承諾，仍不能排除私人公司、駭客、恐怖分子以非法手段取得數據，臉書爆發5000萬用戶資料被動用、濫用，就是個活生生的例子。因此，關於這些數據如何被分析、使用，可說已超出立法規管、透明度與道德的層次，而須從更高的視野來看。

當臉書爆發5000萬用戶資料被濫用，甚至介入選舉之後，美國與歐盟監管機構紛紛起而調查，如此做法是否違反保護隱私政策，迫使臉書必須針對用戶隱私做出三大更新，以挽救商譽。

大陸近來也不乏網科濫用用戶數據的爭議，早前有順豐鬥菜鳥，華為搏騰訊，去年歲末支付寶年度帳單查看被指侵犯用戶隱私，最近又有網友反映《今日頭條》用麥克風竊取用戶隱私。但只見網民議論，不見政府或業者採取行動，這是因為當局更從「國家治理效益」而非個人的隱私來看這個問題。

2014年大陸國務院發出《社會信用體系建設規畫綱要》，指出為推動經濟改革，必須建立信用系統，達致完善社會主義市場經濟體制。2015年人民銀行印發《關於做好個人徵信業務準備工作的通知》，要求包括「芝麻信用」、「騰訊徵信」在內的8家企業為徵信業務做好準備。自此，這些信用系統便擴展到人民生活的不同層面，現在更被用來掌控異議分子、維權人士的言行。

弔詭的是，威權政府透過大數據掌握的民意，很可能比民選政府更加準確。因為選舉投票常有人為操縱及選民的一時衝動等情緒因素，大數據則不會有這些問題。這讓威權政府更有理由堅持一黨專政的正當性，因為它們比民主體制更能精準掌握民意。

問題在於：如果人民的一言一行都是在政府的規制下運行，人人知道紅線在哪裡，然後循規蹈矩無所逾越，這樣經由大數據蒐集到的民意，能叫做自由意志下真實的民意嗎？

(中國時報)