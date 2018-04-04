賴揆點火 小英觀火？

2018年04月04日 04:10 中國時報 陳建仲

閣揆賴清德在立法院備詢直言自己的確是「台獨工作者」，本來就主張台灣「主權獨立」、「九二共識」根本就沒有共識的；此番直白造成兩岸官方和紅綠媒體都捲入這波激烈的文攻戰中，而且敵意快速上升。4月3日賴揆再度強調自己就是「台獨工作者」。北京是否真如官媒所言：「更有足夠理由擠壓台灣當局的外交空間，提升對台軍事鬥爭準備」，對台灣邦交國和對台武嚇出重手，情勢的發展，蔡英文總統已難置身事外。

對賴清德幾番藉立委答詢上演的台獨告白，北京顯然清楚地定位賴是「第一個公開聲稱台灣是一個主權獨立的國家」以及「我是台獨政治工作者」的在位行政院長。國台辦聲明指賴「狂妄挑戰兩岸關係現狀，是十分危險也是不自量力的」；官媒《環球時報》社論指他已成為破壞兩岸關係和台海穩定的一個突出元素，大陸應該把賴清德列為第1名實施全面打擊的台獨政治人物，以此建立起全面制裁、懲戒台獨政治人物的機制。

《人民日報》海外版則以專文分析，認為賴清德三不五時跳出來進行各式台獨表演，一方面要凝聚獨派士氣，另一方面要積攢自身能量，有成為獨派共主之心。很可能是賴要搶奪兩岸關係主導權，為其未來增加政治籌碼。

面對對岸的文攻，行政院和陸委會先後加入戰局，徐國勇強調賴揆說台灣是主權獨立的國家，這是歷來政府的立場，兩岸和平對話才是維持區域和平穩定的重要基礎。陸委會則指責北京片面設定「一中原則」，並一再操作媒體壓迫台灣政府及人民，企圖以軍事打擊、法律威脅方式侵犯台灣尊嚴與權益，「這不是負責任一方應有作為，只會升高兩岸對立、破壞兩岸關係。」

外交部也以不公開方式，就有關世衛組織WHA以及台梵關係對媒體做背景說明，為對岸可能的施壓爭取支持；國安機構也對解放軍機、艦繞台形成因應的SOP，彷彿一切都在控制中，問題是如果衝突進一步擴大，兩岸情勢有沒有失控的危險？

北京認為，賴揆等於把「事實台獨」公開化，把中華民國的概念置換成台灣，因而反制力必須更強，否則紅線會被「台獨擦邊球」擦糊了。而蔡政府則認為對岸運用強權蠻力的恐嚇手法，只會造成負面效應，無法動搖台灣人民堅定的意志力，因而認定北京會自我約束。

但問題就出在雙方都期待也認為對方會知難而退，如一方不退就繼續加壓，尤其陸委會的聲明會讓北京認為這代表「蔡賴一體」，小英是藉賴之口告訴大陸，再施壓就對台獨放手；這是欲結合外力、打台獨牌威脅，是可忍孰不可忍？

當下，兩岸正以完全對立的邏輯處理危機，如果彼此都把話說死，相互激鬥走上硬實力比拚，上演囚徒困境，則兩岸危機將難以收拾。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)