2018年04月04日 04:10 中國時報 張惠博

赴美留學的高中生孫安佐，疑將於學校開槍，遭警方拘留，因案情未明，自不宜多所揣測。惟自電視畫面公布的相片看來，幼稚的臉龐遇此難關，引發國人關心。其實，宜否讓孩子及早遠渡重洋，追求適合的求學環境，應是不少父母心中思索再三的問題。

為子女尋找良好的求學環境，應是天下父母心的期望。在幼兒階段，因公立幼兒園數量不多，常須仰賴私幼。因此，子女念私幼的父母負擔自是不輕，還好，對於收入較有限的家庭，中央或地方政府會給予補助，可減輕父母的負擔。

小學階段，因公立學校數足夠讓多數小朋友上學，教育尚稱正常。可是，畢業之後，不少家長競相打聽以學科為本位的私中，同時，私立中學也以各式各樣的教育吸引學生與家長。何以私中成為部分家長的較佳選擇？足堪教育行政工作者思考。

進入高中後，有些家長即開始為孩子規畫出國念書。因在國際環境下，能與來自不同國家、種族、文化、背景的學生互動，自是很好的學習，況且，國外的教育確也有其特色，學生能得到與在台灣不同的學習成效。可是，離鄉背景的年輕人若缺乏足夠的自制與即時的協助，求學路變數恐不少。

實際上，我國各級教育的內容多已臻完善，宜更積極地掌握國際教育趨勢，自大學做起，每一所大學、學院、學系，皆能清楚地針對學生設計不同的學程與課程，以達人才培育的目的，倘能如此，應可讓更多的家長安心鼓勵其子女仍以在台灣就學為首選。若為求學故，太早離家，必也是很大的犧牲。

近20年來，不少中小學校皆努力組團赴國外學校參訪，甚或締結姊妹校。也有不少學校，利用暑假選送學生赴國外大學短期遊學，對國際視野、語言、學習能力的提升，頗有助益。期盼教育主管單位和學校，能更有系統地建立各階段的學習目標、內涵與方法，以重建家長對於國內教育的信心。

此外，亦應積極獎勵優質教師，協助教師專業成長，讓教師們有自主的機會，針對學生的需求與時代趨勢，營造最佳的學習環境，好讓學生在自己最熟悉的國家中學習與成長。若然，在孩子成長過程中，不必遠渡重洋，家長可不必那麼操心，則是親子間最大的福音了。（作者為國立彰化師範大學前校長）

(中國時報)