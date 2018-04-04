2018年04月04日 04:10 中國時報 呂昭隆

軍中這波募兵，搞到走火入魔，把部隊基層官士兵人人變成招募員，全軍動員。於是出現幾近輕佻的招募文宣，還有官兵在街頭擺攤，或像參選人般街頭發傳單，引發高度爭議。國防部被罵到臭頭，終於在上周下令嚴禁。

這波基層招募亂象花招百出，有女性官兵可愛嘟嘴「好想有人陪」，也有女性官兵刻意縮短軍裝裙擺；男性官兵賣不了色相，於是弄出「馬祖佛系」的搞笑招式，或在烈日下擺攤，像拉保險，又像在算命，也像銀行為衝信用卡量時的街頭拉人手法。國防部對基層招募失控也嚇一跳。

雖然國防部認錯，但國軍形象已受傷害，更讓募兵蒙上陰影。會讓基層部隊當招募員，絕對是高層決策，國安會與國防部責任跑不掉。回想蔡政府上任第1年，為提升軍人形象，九三軍人節特別要求軍人穿軍裝外出，找一家好的餐廳用餐，榮耀自己；也不過1年半的時間，軍人竟又淪落到穿軍裝，在烈日下擺地攤的地步，反差何其大。

募兵制搞到軍中人人成為招募員，蔡政府是要負責的。猶記蔡英文選總統時，在軍人節前夕，提出改良式募兵制度，提出的方案前後修訂6版，洋洋灑灑共有8頁。簡單說，蔡英文承諾，她若當選，募兵制不會變，只是在手段與方式上有些新做法或主張。

結果，這些方案經過時間檢驗，全行不通，成為紙上談兵。

例如，在民進黨提的募兵制度改良方案中，較新的想法是引進志願役後備制度，讓志願的軍士官組成地區後備部隊，這像美國的國民兵部隊。結果，第1年只來100多人，連民進黨一位國防立委都說是瞎搞，但蔡政府不認輸，讓軍方修正做法後，今年準備要招300名後備戰士，對軍中基層缺員而言，真是杯水車薪。

另一個失敗的方案，是讓民國83年後的義務役，也就是僅受4個月軍事訓練的役男下部隊。這個方案，本想利用役男的剩餘價值，儘管役期只有4個月，扣掉入伍訓練，下部隊已沒幾天兵好當，但不用白不用，站衛兵也好，伙食兵也好，哪怕只是出公差支援，都可以減輕部隊的人力負擔。

結果，不但沒有減輕部隊負擔，基層在本就缺員的情況下，還要專人特別照顧這群娃娃兵，雪上加霜。實驗1年，軍方只好承認失敗，不再讓軍事訓練役下部隊了。

在不肯裁軍的情況下，蔡政府現在是想盡辦法募兵，除了最近這些招募亂象，把募兵壓力直接扔給基層外，還招募只當1年就退伍的軍官，軍校生退學還可以去專修班等，募兵修件早已修訂到沒有下限。募兵制終會給蔡政府玩殘。

募兵要走下去，只有裁軍一條路，與其濫兵充數，不如走精兵政策。

(中國時報)