中美民間大使 陳香梅辭世

抗戰時期美國飛虎隊隊長陳納德遺孀陳香梅，上月30日過世。（本報資料照片）

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中國時報
╱綜合報導
美國軍官陳納德及其夫人陳香梅。（公視提供）
陳香梅大事紀

抗戰時期「飛虎將軍」陳納德的遺孀陳香梅（Anna Chennault），傳出於上月30日在華府自宅過世，享壽94歲。據女兒透露，陳香梅最近中風後出現了併發症。陳香梅在中國近代史上為赫赫有名的人物，傳聞是兩蔣時期遊走美陸台的密使，曾隨美國總統訪問大陸，也享有「中美民間大使」美譽。

戰地女記者 採訪譜戀曲

陳香梅，1925年6月23日生於北京（當時叫北平），從小喜愛文學，1937年「七七事變」後，她隨全家流亡香港，後輾轉來到昆明，1944年陳香梅加入中央通訊社昆明分社，成為中央社的第一位女記者。抗戰期間，美國陸軍航空隊少將陳納德（Claire Lee Chennault）應宋美齡之邀，號召一群美國青年志願軍組成飛虎航空隊，協助中華民國對日抗戰。陳納德遇到採訪他的年輕貌美記者陳香梅，十分心儀。1947年，二人結為夫妻。

陳納德與陳香梅也因此與蔣介石、宋美齡結下了深厚的友誼，政府遷台後，陳納德還協助政府成立民航空運公司。1958年陳納德過世後，陳香梅帶著兩個女兒陳美華、陳美麗，獨自在美國華府闖天下。

1960年代，甘迺迪總統委任陳香梅擔任進出口貿易之職，此後的八位美國總統，皆延攬她出任政策顧問，成為華府政治圈內最有影響力的女性之一，背後被稱為「龍女」（dragon lady）。陳香梅是共和黨人，曾擔任「共和黨少數族裔委員會主席」等多項全國性重要黨職，也成為極少數擔任政黨要職的亞裔美國人。

兩岸間密使 傳聞中女性

自1949年政府遷台以來，兩岸之間有密使往來，陳香梅是傳聞中唯一的女性。1970年代，中共負責僑務的外交官廖承志，是陳的表舅父，而廖承志的父親廖仲愷，則是國民政府的革命元勳，因此陳香梅曾被形容為兩蔣時代最有影響力的兩岸密使。

陳香梅也享有「中美民間大使」美譽，對1979年陸美建交等一系列重大歷史事件均有參與。鄧小平曾高度讚譽她說：「全世界只有一個陳香梅。」

1981年，陳香梅應鄧小平之邀，以雷根總統特使身分訪問大陸，再轉來台北。在訪台期間，她曾公開表示：「不做信差，亦不代人傳話。」但是從蔣介石、蔣經國以及李登輝，甚至陳水扁等四位總統任內，都與她保持來往，她從來沒能擺脫兩岸密使的傳聞。

(中國時報)

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