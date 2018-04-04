讓世界認識台灣總統首推文化

2018年04月04日 04:10 中國時報 李欣恬 ／新北報導 ／新北報導

第20屆國家文藝獎頒獎典禮於昨（3）日在新北市淡水雲門劇場舉行，蔡英文總統、文化部長鄭麗君、雲門舞集創辦人林懷民等人均出席。蔡英文在致詞時向所有得獎者致意，並表示：「要讓世界認識台灣，最好的媒介就是文化，一首詩就可以帶來最好的效果。」

蔡英文表示，日前她出訪薩爾瓦多，和薩爾瓦多總統分享台灣的詩作，正是本屆得獎者之一李魁賢的作品，馬上獲得回響，蔡英文說：「一首詩就可以帶來這麼大的外交效果，讓世界各地認識台灣，最好的媒介就是台灣，在巴黎時裝周聽到林強的音樂作品，就是聽見台灣；在國際舞台上聽見金希文的歌劇作品，就是聽見台灣，黃聲遠也要代表台灣前進威尼斯雙年展，預祝展出一切順利。」

陳勝國在致詞時表示，歌仔戲舞台是燦爛的，因著前輩、同輩優秀創作者的作品，寫下許多華麗舞台，他就是一個「作戲人」，平常的工作就是導戲、寫戲和說戲，「過去我寫了50多部劇場作品，除了明華園總團可以在全台巡演，有很多其他團隊只能在地方演出，因為到外地巡演的預算成本對團隊來說，是沉重的負擔，但好不容易排了一齣戲，就演了這麼一兩次，實在很可惜，我希望政府可以多多協助劇團，透過合理的補助、評審制度，創造演出機會，讓更多團隊發揮他們的潛能。」

撒古流‧巴瓦瓦隆是排灣族人，他表示，在自己的成長過程中，親眼見證原住民文化被移花接木，並深深感到換裝年代的精采與無奈，「我是在這種複雜環境中成長的小孩，看著文化的衰敗凋零，看著下一代孩子們長大，已無法用族語和長輩交談，民族的宇宙、價值和生命法則，這些珍貴的知識幾乎喪失了，回歸自然的路越來越難走。」

撒古流‧巴瓦瓦隆表示，應該要以美學教育我們的下一代，「無論是用哪一種形式的美，只要是能激發人性的美，只要能讓人看見，相互尊重與欣賞的能量，回溯自身文化在當代社會中的價值，這是我們需要繼續努力耕耘的。」

(中國時報)