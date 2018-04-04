張菲喊話外交部「搶救孫安佐」

2018年04月04日 04:10 中國時報 蕭雅玲 、林彥君 報導、林彥君

張菲認為演藝圈裡的父母，最容易對子女的教育分心。

徐乃麟認為天下父母心，盼孫安佐平順。

曾國城希望孫安佐事件能夠大事化小。

孫鵬、狄鶯兒子孫安佐日前在美國因涉嫌恐嚇被警方逮捕，張菲說「美國法律不是台灣人能想像，不只有靠台灣家長到國外找律師處理，這個孩子變成這樣，台灣政府對青少年教育要負很大責任，外交部應要極力介入。」他認為孫安佐才18歲，對事情會感到好奇，他喊話：「外交部駐美國辦事處一定要搶救安佐。」

張菲心疼孫安佐，「我們認為他不是現行犯，在台灣會覺得只是開玩笑，但這在美國很可怕，若是判刑5年以下對小孩只是教訓，萬一情況不是這麼一回事，這個小孩就毀了，可憐。」

他認為現在網路發達，資訊取得快速，對心智未成熟的男女青少年影響很大。張菲很感謝父母花心力教育他的2個孩子，「爺爺、奶奶在孩子小時候就耳提面命，我在40年藝壇生涯，到底花多少心思在孩子身上？回想起來冒出一身冷汗。」他也提醒：「演藝圈裡的父母，最容易對子女教育分心。」

曾國城盼事件化小

他透露大兒子張少青曾短時間在美國讀書，二兒子張少懷曾在新加坡讀書，他說「張少懷讀6年，從新加坡回來，像從共產國家回來，新加坡法治不自由，回來發現變得有點悶，短短6年讓年輕人對法治觀念改變。」他認為2個兒子對法治想法不同，他對兒子教育也各不同。

徐乃麟（乃哥）是透過新聞得知孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐在美國惹出大麻煩，乃哥對此表示：「未來的發展，我們只能從新聞報導得知，對事件真實性不了解無以評論。」他認為天下父母心，碰到事情都希望小孩平順，交由司法及律師處理。

曾國城認為，孫鵬、狄鶯面對事情一定會嚴格處理，他以「目連救母」比喻夫妻倆的心情，他擔心地說：「希望事件大事化小」，他未來會把小孩送出國念書，也一定會有監護人陪伴，至於會由他還是老婆到國外陪同小孩，他說「我也不知道會由誰，到時候我就退休了。」

董至成表示，事發前一天才在墾丁與孫鵬一起拍攝網路劇《浪花男神》，他說：「拍攝現場他還跟我說，送小孩去國外讀書要就要早點去！」當時孫鵬給他滿多小孩教育的建議，拍完戲之後孫鵬便趕回台北，沒想到隔天看到孫安佐的事情，當下覺得很震驚。

董至成:家長應陪伴

從新聞得知孫安佐在美國買了1608發子彈，他難以置信地說，「他（孫安佐）到美國才8、9個月，不相信他有辦法拿到這些東西。」之前他到美國旅遊要買個阿斯匹靈或買包菸，都要問好幾個人才買到，「更何況是槍彈這種危險性東西」。

他表示對事件不影響他把兒子送到美國讀書的計畫，屆時老婆也會陪伴他一起去，他則會留在演藝圈繼續拚工作，他認為「小孩還是要有家長陪伴，畢竟老婆在美國住了17、8年，很多狀況都看過，若遇到問題也比較方便處理。」（相關新聞刊B2）

(中國時報)