陳施羽陪小孩念書教育金錢觀

2018年04月04日 04:10 中國時報 許雅淳 、 潘鈺楨 報導

吳亦凡看似貴公子，其實年少時在國外吃過不少苦。（取材自微博）

43歲陳施羽和台語歌手洪榮宏離婚3年多，她過去單獨帶著3位兒女到加拿大定居長達10年，她親力親為陪小孩念書，被問及狄鶯和孫鵬兒子孫安佐，因為揚言恐攻被逮捕，因此爆出許多星二代出國念書負面傳聞，對此她表示：「我認為每個孩子的父母都會為小孩預備最好的讀書和教育環境，因為讀書的關係，小孩放在寄養家庭也是訓練小孩獨立成長的一個方式。」

她坦言從小陪伴讓親子關係緊密，不會因為沒住在一起而無法掌握小孩的狀態，她的小孩也因為就學需要住宿，每天小孩會主動分享在學校發生的事情，她說：「我會比較重視金錢的控管，教導孩子如何打工當家教自給自足，分擔家計，建立小孩對自己人生的責任感。」至於她的17歲兒子洪亮先前考上美國波士頓伯克利音樂學院，預計8月赴美念書，她則會叮嚀兒子：「希望他注意安全，盡早完成學業。」

大陸人氣男星吳亦凡，曾在採訪中談到出道前有段刻苦的生活經歷。他有著看似風光的加拿大留學生身分，其實是因為10歲時父母離異，隨媽媽寄宿在加拿大親戚家。好在媽媽與他同住，雖然經濟狀況不佳，但至少沒讓他走上歪路。

他記得當時媽媽忙著掙錢養家，他也會到餐廳打工，1天8小時不停洗碗，因為手拙常常被鍋燙傷。畢業於溫斯頓爵士邱吉爾中等學校後，他就到韓國SM娛樂公司做練習生，以男子組合EXO出道，並於2014年退出回大陸演電影。

(中國時報)