陳施羽陪小孩念書教育金錢觀

陳施羽（後排右）與三位兒女感情深厚。

友善列印
中國時報
報導
吳亦凡看似貴公子，其實年少時在國外吃過不少苦。（取材自微博）

43歲陳施羽和台語歌手洪榮宏離婚3年多，她過去單獨帶著3位兒女到加拿大定居長達10年，她親力親為陪小孩念書，被問及狄鶯和孫鵬兒子孫安佐，因為揚言恐攻被逮捕，因此爆出許多星二代出國念書負面傳聞，對此她表示：「我認為每個孩子的父母都會為小孩預備最好的讀書和教育環境，因為讀書的關係，小孩放在寄養家庭也是訓練小孩獨立成長的一個方式。」

她坦言從小陪伴讓親子關係緊密，不會因為沒住在一起而無法掌握小孩的狀態，她的小孩也因為就學需要住宿，每天小孩會主動分享在學校發生的事情，她說：「我會比較重視金錢的控管，教導孩子如何打工當家教自給自足，分擔家計，建立小孩對自己人生的責任感。」至於她的17歲兒子洪亮先前考上美國波士頓伯克利音樂學院，預計8月赴美念書，她則會叮嚀兒子：「希望他注意安全，盡早完成學業。」

大陸人氣男星吳亦凡，曾在採訪中談到出道前有段刻苦的生活經歷。他有著看似風光的加拿大留學生身分，其實是因為10歲時父母離異，隨媽媽寄宿在加拿大親戚家。好在媽媽與他同住，雖然經濟狀況不佳，但至少沒讓他走上歪路。

他記得當時媽媽忙著掙錢養家，他也會到餐廳打工，1天8小時不停洗碗，因為手拙常常被鍋燙傷。畢業於溫斯頓爵士邱吉爾中等學校後，他就到韓國SM娛樂公司做練習生，以男子組合EXO出道，並於2014年退出回大陸演電影。

(中國時報)

吳宗憲：不能放任否則走鐘 孫安佐持幽靈槍 2分鐘合法買

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。