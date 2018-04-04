孫安佐持幽靈槍 2分鐘合法買

2018年04月04日 04:10 中國時報 徐定遠 報導

孫安佐是軍事武器迷，卻因開玩笑釀成大禍。（取材自臉書）

狄鶯之子孫安佐在美國涉恐攻威脅的案件，因賓州警方昨公布搜出他擁有1把自製的9釐米手槍和1608發子彈，似讓案情惡化，但美國憲法第二修正案保障人民持有和攜帶武器的權利，孫安佐被查緝到的「自製槍」在美又稱「幽靈槍」（Ghost Guns），不需許可與背景調查就可合法購買，上網買槍比買電影票還簡單，實測2分鐘就可完成購買一把9釐米手槍。

賓州的槍枝法律規定屬較寬鬆的「應配發」（Shall Issue）制，只要年滿18歲不需許可都能合法擁槍，並在自宅或營業場所合法持槍。在美購槍時需經背景調查，毫無管制的「幽靈槍」是近年DIY軍武迷或罪犯的購槍首選，幽靈槍也稱作「80％」，這類槍枝的「機匣」部分是半完成品，技術上來說不被視為武器而能在網路自由販售、也無武器序號，買家只需用家用工具就能合法並輕易組裝出與真品幾乎無異的自製槍。

不寄送禁買槍國家

網購幽靈槍價格平易近人，9釐米格洛克手槍不超過700美金（約2萬台幣），還有數種顏色任選，在美國多起校園槍擊事件中讓人聞風喪膽的AR-15半自動步槍也只需900美金左右（約2.6萬台幣）。網路購槍流程與一般購物網站無異，填上住址與信用卡資訊即可，但不寄送禁止購槍的國家。

(中國時報)