2018年04月04日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

張學友。（蘇蔓攝）

庾澄慶（哈林）3日出席威士忌品牌活動，他表示近年已不太喝酒，但年輕時也會和別人拚酒，印象最深刻的就是某次到香港看張學友演唱會，慶功宴上兩人喝得酩酊大醉，隔天早上哈林醒來，發現和張學友共枕一床，他笑說：「我看著他醒來，而且含情脈脈地看著他。」張學友當時反應為何？他則打趣說：「應該是吐了吧！」

張學友將在本月20日再度來台開唱，哈林被問起有沒有要去擔任歌神的演唱會嘉賓，表示自己目前沒有受邀，因此也不好意思「硬上」，但很佩服他獨撐全場，且唱歌都沒降Key。

教兒女正確價值觀

哈林上個月被拍到帶著9個多月大的女兒出門散步，女兒可愛的肉臉和「腿庫肉」成為亮點，他虧女兒：「她的腿是異常的社會現象，因為她的膝蓋只有一條縫。」但又不忘誇她：「反正小孩怎麼看都可愛！」

兒子小哈利如今已16歲，近日孫鵬、狄鶯兒子孫安佐在美國涉恐攻威脅遭捕，哈林雖未表示意見，但分享兒女教養心得，除了每天都會跟兒子「強迫互動」，互相分享工作、學校的事情，「我只覺得要給他們正確的價值觀，第二個希望他們能找到真正喜歡的事情。」像是小哈利喜歡畫畫，就會讓他朝畫畫路繼續走下去。

而好友黃子佼日前向女友孟耿如求婚成功，哈林說還沒來得及向他恭喜，「反正也跑不掉嘛！只是在想：『糟糕！要包多少錢？』」

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(中國時報)